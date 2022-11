Árvore de Natal Villa-Lobos em São Paulo: horário e como visitar em 2022

Neste ano, mais uma vez a tradicional árvore de Natal que enfeita a cidade de São Paulo durante o mês de dezembro mudou de endereço: agora, ela vai ficar no Parque Villa-Lobos. Desde 2002, a instalação era feita no Parque Ibirapuera, mas em 2020 e 2021, a árvore de Natal Villa-Lobos foi instalada na Ponte Estaiada, a fim de evitar aglomerações por causa da pandemia de Covid-19.

Que dia montar a árvore de natal em 2022?

Como visitar a árvore de Natal Villa-Lobos?

A boa notícia para quem quer conhecer de perto a árvore de Natal no Parque Villa-Lobos é que a prefeitura da capital vai abrir seis datas para visitação aberta ao longo do mês de dezembro. Essa é a grande novidade de 2022, já que, nos anos anteriores, não era possível visitar a estrutura.

Além da árvore de 52 metros de altura por 22,2 metros de diâmetro, no local, os visitantes vão encontrar uma Casa do Papai Noel com espaço instagramável, quarto de presentes, cozinha com ceia, soldadinhos e ursos polares, além da tradicional poltrona do Papai Noel, com quem será possível interagir, de acordo com informações da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de São Paulo.

Datas e horários da visita

A Secom divulgou que a visitação da árvore de Natal no Villa-Lobos poderá ser feita nos dias 3, 4, 10, 11, 17 e 18 de dezembro, nos horários entre as 15h e as 21h. Não é preciso fazer agendamento e a visita é gratuita. O Parque Villa-Lobos fica no bairro Alto de Pinheiros, na capital de São Paulo. Vale lembrar que o uso de máscaras em ambientes fechados é uma recomendação da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo (SMS).

Por que a árvore mudou de endereço?

A inauguração da árvore, realizada no último dia 27 de novembro, contou com festa, chegada do Papai Noel e show da cantora Fafá de Belém e foi aberta ao público. A mudança de endereço, de acordo com uma nota enviada à TV Globo em outubro pela prefeitura da capital paulista, "a administração municipal apoia institucionalmente a tradicional árvore de Natal por ser um símbolo de inquestionável relevância para o Natal da cidade, mas não é responsável pela sua concepção ou o local em que será instalada".

Segundo a Secom, a empresa patrocinadora afirmou que novidade é uma oportunidade de promover momentos de lazer e alegria, o que se deve à “melhoria do cenário pandêmico” e à “população vacinada”. O objetivo é promover “uma maior proximidade do público com a árvore e proporcionar cenários incríveis para os momentos em família”.

Capital tem programação de Natal com atrações gratuitas

Além da árvore de Natal no Villa-Lobos, a cidade de São Paulo conta com outros eventos e atrações gratuitas durante o mês de dezembro.

Confira algumas opções:

O Centro de Tradições Nordestinas (CTN), no bairro do Limão, já está aberto para visitação. No local, há decoração natalina, oficinas para crianças, presença do Papai Noel e outras atrações. Até o dia 18 de dezembro, aos sábados e domingos, a visita é gratuita. No último dia, o cantor Gabriel Sater fará show a partir das 20h.

Os shoppings Metrô Tatuapé e Metrô Boulevard, ambos no bairro do Tatuapé, montaram uma super estrutura com Just Dance, megatobogã, espaços instagramáveis, totens e desafios de dança para o TikTok. Os vídeos mais divertidos vão ser projetados na árvore de Natal. Os centros comerciais ficam abertos de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

No Parque do Ibirapuera, embora neste ano sem a tradicional árvore da prefeitura de São Paulo, as atrações de Natal estão mantidas e o tema será “Uma Aventura no Parque Encantado”. Entre os dias 3 e 26 de dezembro, os visitantes poderão assistir aos efeitos holográficos projetados no lago, 100 árvores iluminadas, além de se divertir em um parque de diversões e na Praça de Natal. O Ibirapuera fica aberto das 5h à meia noite, todos os dias.

Além disso, centenas de shopping centers espalhados pela capital são abertos ao público e, em geral, contam com decoração natalina e atrações para crianças até o Natal, como oficinas e espetáculos. Para mais informações, é necessário entrar em contato com os próprios centros comerciais ou acessar os respectivos sites, na internet.