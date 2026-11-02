Caravana de Natal da Coca-Cola começa em São Paulo no dia 9 de novembro; veja cidades e roteiro

Caravana de Natal da Coca-Cola começa em São Paulo no dia 9 de novembro; veja cidades e roteiro

O clima de Natal começa a tomar conta das ruas de São Paulo a partir de 9 de novembro, quando a tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola inicia seu roteiro pelo estado. A atração reúne caminhões iluminados, cenários temáticos, personagens e efeitos audiovisuais, com apresentações gratuitas em diferentes cidades paulistas.

A programação de 2026 prevê a passagem da caravana por municípios da Região Metropolitana, interior e litoral de São Paulo. Na capital, os caminhões também terão diferentes percursos, incluindo uma participação na inauguração da tradicional árvore de Natal, marcada para 14 de novembro.

Ao todo, a edição deste ano passará por 94 cidades de sete estados brasileiros, entre 9 de novembro e 22 de dezembro. A operação será dividida em duas comitivas, com trajetos pelo Sudeste, Centro-Oeste, norte do Paraná e região Sul. VEJA SÃO PAULO+1

Quando começa a Caravana de Natal da Coca-Cola em São Paulo?

A primeira parada no estado será em 9 de novembro, com apresentações em Osasco, às 18h30, e Barueri, às 21h.

No dia seguinte, 10 de novembro, os caminhões seguem para São Caetano do Sul, a partir das 17h30, e Guarulhos, às 21h. A programação continua por Santo André e São Bernardo do Campo no dia 11.

A capital paulista começa a receber a atração no dia 12 de novembro, com passagem pela região do Morumbi, a partir das 19h.

Veja o roteiro da Caravana da Coca-Cola em São Paulo

Confira as datas e cidades confirmadas para a passagem dos caminhões natalinos pelo estado:

Data Cidade Horário 9/11 Osasco 18h30 9/11 Barueri 21h 10/11 São Caetano do Sul 17h30 10/11 Guarulhos 21h 11/11 Santo André 18h 11/11 São Bernardo do Campo 20h30 12/11 São Paulo (Morumbi) 19h 13/11 São Paulo (Jurubatuba) 18h30 14/11 São Paulo (Parque Villa-Lobos) 20h 15/11 Ferraz de Vasconcelos 17h30 15/11 São Paulo (Zona Leste) 20h30 16/11 Santa Bárbara d’Oeste 18h 16/11 Piracicaba 21h 17/11 Cosmópolis 18h 17/11 Limeira 20h15 18/11 Americana 21h 20/11 Campinas 17h30 20/11 Indaiatuba 21h 22/11 São José dos Campos 18h 22/11 Caçapava 21h 23/11 Suzano 21h 24/11 Praia Grande 17h30 24/11 Guarujá 21h30 25/11 São Vicente 18h 9/12 São José do Rio Preto 18h30 10/12 Bauru 19h 11/12 Marília 19h 12/12 Araçatuba 19h

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Por onde a caravana vai passar na capital paulista?

Na cidade de São Paulo, a programação começa em 12 de novembro, com saída na região do Morumbi. O percurso inclui o Pão de Açúcar da Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha, a Praça General Gentil Falcão e a Praça Vinícius de Moraes.

No dia 13 de novembro, os caminhões percorrem a região de Jurubatuba, com passagem pelo Memorial 17 de Julho, Esporte Clube Sírio e Paróquia São Paulo da Cruz, conhecida como Igreja do Calvário.

Já no dia 14, a caravana participa da programação de Natal no Parque Villa-Lobos. A apresentação está prevista para as 20h e integra as atividades de inauguração da árvore natalina da Coca-Cola.

A programação termina na capital, nesta primeira passagem, em 15 de novembro, com desfile pela Zona Leste. Entre os pontos de referência estão o Carrefour Aricanduva, a Praça Barão Homem de Melo e o Shopping Anália Franco. VEJA SÃO PAULO+1

O que terá na Caravana de Natal da Coca-Cola em 2026?

A edição deste ano contará com cinco caminhões iluminados e cenários que representam diferentes elementos do universo natalino. Entre eles estão a Fábrica da Magia, a Vila do Casal Noel, os Ursos Patinadores, a Mágica ao Vivo e O Presente.

A atração também terá recursos audiovisuais e personagens tradicionais do Natal, como Papai Noel e Mamãe Noel.

Ao todo, a operação nacional prevê a circulação por 94 cidades de sete estados brasileiros. A programação segue até 22 de dezembro, com trajetos que podem ser consultados no site oficial da campanha.

Como acompanhar: os moradores podem conferir os percursos e os horários previstos no endereço caravanas.coca-cola.com.br. Os trajetos estão sujeitos a alterações.