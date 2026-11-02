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Caravana de Natal da Coca-Cola começa em São Paulo no dia 9 de novembro; veja cidades e roteiro

Tradicional desfile terá caminhões iluminados, personagens natalinos e cenários temáticos

Escrito por Anny Malagolini
Caravana de Natal da Coca-Cola
Foto: DCI
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O clima de Natal começa a tomar conta das ruas de São Paulo a partir de 9 de novembro, quando a tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola inicia seu roteiro pelo estado. A atração reúne caminhões iluminados, cenários temáticos, personagens e efeitos audiovisuais, com apresentações gratuitas em diferentes cidades paulistas.

A programação de 2026 prevê a passagem da caravana por municípios da Região Metropolitana, interior e litoral de São Paulo. Na capital, os caminhões também terão diferentes percursos, incluindo uma participação na inauguração da tradicional árvore de Natal, marcada para 14 de novembro.

Ao todo, a edição deste ano passará por 94 cidades de sete estados brasileiros, entre 9 de novembro e 22 de dezembro. A operação será dividida em duas comitivas, com trajetos pelo Sudeste, Centro-Oeste, norte do Paraná e região Sul. VEJA SÃO PAULO+1

Quando começa a Caravana de Natal da Coca-Cola em São Paulo?

A primeira parada no estado será em 9 de novembro, com apresentações em Osasco, às 18h30, e Barueri, às 21h.

No dia seguinte, 10 de novembro, os caminhões seguem para São Caetano do Sul, a partir das 17h30, e Guarulhos, às 21h. A programação continua por Santo André e São Bernardo do Campo no dia 11.

A capital paulista começa a receber a atração no dia 12 de novembro, com passagem pela região do Morumbi, a partir das 19h.

Veja o roteiro da Caravana da Coca-Cola em São Paulo

Confira as datas e cidades confirmadas para a passagem dos caminhões natalinos pelo estado:

DataCidadeHorário
9/11Osasco18h30
9/11Barueri21h
10/11São Caetano do Sul17h30
10/11Guarulhos21h
11/11Santo André18h
11/11São Bernardo do Campo20h30
12/11São Paulo (Morumbi)19h
13/11São Paulo (Jurubatuba)18h30
14/11São Paulo (Parque Villa-Lobos)20h
15/11Ferraz de Vasconcelos17h30
15/11São Paulo (Zona Leste)20h30
16/11Santa Bárbara d’Oeste18h
16/11Piracicaba21h
17/11Cosmópolis18h
17/11Limeira20h15
18/11Americana21h
20/11Campinas17h30
20/11Indaiatuba21h
22/11São José dos Campos18h
22/11Caçapava21h
23/11Suzano21h
24/11Praia Grande17h30
24/11Guarujá21h30
25/11São Vicente18h
9/12São José do Rio Preto18h30
10/12Bauru19h
11/12Marília19h
12/12Araçatuba19h

VEJA SÃO PAULO+1

Por onde a caravana vai passar na capital paulista?

Na cidade de São Paulo, a programação começa em 12 de novembro, com saída na região do Morumbi. O percurso inclui o Pão de Açúcar da Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha, a Praça General Gentil Falcão e a Praça Vinícius de Moraes.

No dia 13 de novembro, os caminhões percorrem a região de Jurubatuba, com passagem pelo Memorial 17 de Julho, Esporte Clube Sírio e Paróquia São Paulo da Cruz, conhecida como Igreja do Calvário.

Já no dia 14, a caravana participa da programação de Natal no Parque Villa-Lobos. A apresentação está prevista para as 20h e integra as atividades de inauguração da árvore natalina da Coca-Cola.

A programação termina na capital, nesta primeira passagem, em 15 de novembro, com desfile pela Zona Leste. Entre os pontos de referência estão o Carrefour Aricanduva, a Praça Barão Homem de Melo e o Shopping Anália Franco. VEJA SÃO PAULO+1

O que terá na Caravana de Natal da Coca-Cola em 2026?

A edição deste ano contará com cinco caminhões iluminados e cenários que representam diferentes elementos do universo natalino. Entre eles estão a Fábrica da Magia, a Vila do Casal Noel, os Ursos Patinadores, a Mágica ao Vivo e O Presente.

A atração também terá recursos audiovisuais e personagens tradicionais do Natal, como Papai Noel e Mamãe Noel.

Ao todo, a operação nacional prevê a circulação por 94 cidades de sete estados brasileiros. A programação segue até 22 de dezembro, com trajetos que podem ser consultados no site oficial da campanha.

Como acompanhar: os moradores podem conferir os percursos e os horários previstos no endereço caravanas.coca-cola.com.br. Os trajetos estão sujeitos a alterações.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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