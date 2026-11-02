Caravana de Natal da Coca-Cola começa em São Paulo no dia 9 de novembro; veja cidades e roteiro
Tradicional desfile terá caminhões iluminados, personagens natalinos e cenários temáticos
O clima de Natal começa a tomar conta das ruas de São Paulo a partir de 9 de novembro, quando a tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola inicia seu roteiro pelo estado. A atração reúne caminhões iluminados, cenários temáticos, personagens e efeitos audiovisuais, com apresentações gratuitas em diferentes cidades paulistas.
A programação de 2026 prevê a passagem da caravana por municípios da Região Metropolitana, interior e litoral de São Paulo. Na capital, os caminhões também terão diferentes percursos, incluindo uma participação na inauguração da tradicional árvore de Natal, marcada para 14 de novembro.
Ao todo, a edição deste ano passará por 94 cidades de sete estados brasileiros, entre 9 de novembro e 22 de dezembro. A operação será dividida em duas comitivas, com trajetos pelo Sudeste, Centro-Oeste, norte do Paraná e região Sul. VEJA SÃO PAULO+1
Quando começa a Caravana de Natal da Coca-Cola em São Paulo?
A primeira parada no estado será em 9 de novembro, com apresentações em Osasco, às 18h30, e Barueri, às 21h.
No dia seguinte, 10 de novembro, os caminhões seguem para São Caetano do Sul, a partir das 17h30, e Guarulhos, às 21h. A programação continua por Santo André e São Bernardo do Campo no dia 11.
A capital paulista começa a receber a atração no dia 12 de novembro, com passagem pela região do Morumbi, a partir das 19h.
Veja o roteiro da Caravana da Coca-Cola em São Paulo
Confira as datas e cidades confirmadas para a passagem dos caminhões natalinos pelo estado:
|Data
|Cidade
|Horário
|9/11
|Osasco
|18h30
|9/11
|Barueri
|21h
|10/11
|São Caetano do Sul
|17h30
|10/11
|Guarulhos
|21h
|11/11
|Santo André
|18h
|11/11
|São Bernardo do Campo
|20h30
|12/11
|São Paulo (Morumbi)
|19h
|13/11
|São Paulo (Jurubatuba)
|18h30
|14/11
|São Paulo (Parque Villa-Lobos)
|20h
|15/11
|Ferraz de Vasconcelos
|17h30
|15/11
|São Paulo (Zona Leste)
|20h30
|16/11
|Santa Bárbara d’Oeste
|18h
|16/11
|Piracicaba
|21h
|17/11
|Cosmópolis
|18h
|17/11
|Limeira
|20h15
|18/11
|Americana
|21h
|20/11
|Campinas
|17h30
|20/11
|Indaiatuba
|21h
|22/11
|São José dos Campos
|18h
|22/11
|Caçapava
|21h
|23/11
|Suzano
|21h
|24/11
|Praia Grande
|17h30
|24/11
|Guarujá
|21h30
|25/11
|São Vicente
|18h
|9/12
|São José do Rio Preto
|18h30
|10/12
|Bauru
|19h
|11/12
|Marília
|19h
|12/12
|Araçatuba
|19h
VEJA SÃO PAULO+1
Por onde a caravana vai passar na capital paulista?
Na cidade de São Paulo, a programação começa em 12 de novembro, com saída na região do Morumbi. O percurso inclui o Pão de Açúcar da Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha, a Praça General Gentil Falcão e a Praça Vinícius de Moraes.
No dia 13 de novembro, os caminhões percorrem a região de Jurubatuba, com passagem pelo Memorial 17 de Julho, Esporte Clube Sírio e Paróquia São Paulo da Cruz, conhecida como Igreja do Calvário.
Já no dia 14, a caravana participa da programação de Natal no Parque Villa-Lobos. A apresentação está prevista para as 20h e integra as atividades de inauguração da árvore natalina da Coca-Cola.
A programação termina na capital, nesta primeira passagem, em 15 de novembro, com desfile pela Zona Leste. Entre os pontos de referência estão o Carrefour Aricanduva, a Praça Barão Homem de Melo e o Shopping Anália Franco. VEJA SÃO PAULO+1
O que terá na Caravana de Natal da Coca-Cola em 2026?
A edição deste ano contará com cinco caminhões iluminados e cenários que representam diferentes elementos do universo natalino. Entre eles estão a Fábrica da Magia, a Vila do Casal Noel, os Ursos Patinadores, a Mágica ao Vivo e O Presente.
A atração também terá recursos audiovisuais e personagens tradicionais do Natal, como Papai Noel e Mamãe Noel.
Ao todo, a operação nacional prevê a circulação por 94 cidades de sete estados brasileiros. A programação segue até 22 de dezembro, com trajetos que podem ser consultados no site oficial da campanha.
Como acompanhar: os moradores podem conferir os percursos e os horários previstos no endereço caravanas.coca-cola.com.br. Os trajetos estão sujeitos a alterações.