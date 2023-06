Prefeitura muda regra do rodízio em SP no feriado de Corpus Christi 2023

O rodízio em SP no feriado de Corpus Christi de 202 estará suspenso, e como a celebração católica cai em uma quinta-feira, a suspensão também será estendida a sexta-feira. Sendo assim, os veículos com placas final 7, 8 9 e 0 poderão circular sem restrição de horário nos dias 8 e 9 de junho. A informação é da Prefeitura de SP.

Como fica o rodízio em SP no feriado de Corpus Christi?

Assim como nos anos anteriores, não vai ter Rodízio em SP no feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira, 8 de junho, e também será suspenso na sexta-feira, dia 9. O rodízio voltará a ser implantado na segunda-feira (12), com a restrição de horário de horário para veículos com placas finais 1 e 2 entre às 7h e 10h, e na parte da tarde, das 17h às 20h.

De acordo com o Decreto 37.085, de 03 de outubro de 1997 e Decreto 49.800, de 23 de julho de 2008, o Rodízio Municipal de Veículos Automotores (automóveis e caminhões) não vigora nestes dias.

De acordo com a cidade de São Paulo, o motorista que descumprir o rodízio e transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação, prevista no Código de Trânsito Brasileiro, deve sofrer infração de trânsito de nível médio, resultando em multa no valor de R$ 130,16 e acréscimo de 4 (quatro) pontos no prontuário do motorista.

Rodízio de veículos em São Paulo após o feriado

O rodízio de veículos em São Paulo funciona da seguinte forma em dias úteis:

Placas final 1 e 2 – rodízio vale das 7h às 10h e e entre as 17h e as 20h segunda-feira

Placas final 3 e 4 – rodízio vale das 7h às 10h e e entre as 17h e as 20h de terça-feira

Placas final 5 e 6 – rodízio vale das 7h às 10h e e entre as 17h e as 20h de quarta-feira

Placas final 7 e 8 – rodízio vale das 7h às 10h e e entre as 17h e as 20h de quinta-feira

Placas final 9 e 0 – rodízio vale das 7h às 10h e e entre as 17h e as 20h de sexta-feira

