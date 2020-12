Previsão do tempo SP indica temporais na capital; veja a semana

A previsão do tempo SP indica chuva forte e tempo abafado na capital paulista. As máximas podem chegar a 30ºC. De acordo com o Climatempo, há chances de temporais e há risco de alagamentos, por isso cuidado deve ser redobrado.

Previsão do tempo SP – Segunda-feira (14/12/2020)

A segunda-feira (14) terá sol entre muitas nuvens e rápida elevação da temperatura. Entre a tarde e a noite, o calor e a aproximação de uma frente fria geram nuvens carregadas que provocam chuva em forma de pancadas com trovoadas. Há potencial para rajadas de vento, formação de alagamentos e transbordamentos de pequenos rios e córregos. Mínima de 20°C e máxima de 30°C.

Máxima de 30ºC

Mínima de 20ºC

Terça-feira (15/12/2020)

Na terça-feira (15), muitas nuvens e tempo instável. As precipitações acontecem com períodos de melhoria, entretanto, as mais significativas estão previstas para a tarde e o início da noite. Devido ao solo encharcado há potencial para formação de alagamentos, transbordamentos e deslizamentos nas áreas de risco. Os termômetros oscilam entre 19°C e 27°C.

Máxima de 27ºC

Mínima de 19ºC

Previsão do tempo SP – Quarta-feira (16/12/2020)

A previsão do tempo SP indica sol com muitas nuvens. Há chance (90%) de pancadas de chuva à tarde e à noite.

Máxima de 31ºC

Mínima de 20ºC

Quinta-feira (17/12/2020)

A quinta-feira deve ser de sol com muitas nuvens. É previsto pancadas de chuva à tarde e à noite.

Máxima de 29ºC

Mínima de 19ºC.

