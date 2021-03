Previsão do tempo SP: semana começa com chuva e máxima de 28ºC

A primeira semana do mês de março será pra lá de chuvosa para os paulistanos. A frente fria que chegou na capital no último dia 25 de fevereiro, e perdurou no último fim de semana, vai continuar na semana que se inicia. As informações são das estações meteorológicas automáticas do CGE da Prefeitura de São Paulo. Confira a seguir a previsão do tempo SP completa:

Como vai ficar o tempo em São Paulo?

Segundo o CGE, a primeira quinzena de março deve ser de muita chuva na capital e região metropolitana. Após um sábado e domingo (27 e 28) de tempo fechado, os moradores da capital não vão poder sair sem o guarda-chuva. A semana promete pancadas de chuvas que variam de intensidade de acordo com as zonas e regiões da cidade.

Segunda-feira (01/03) – Previsão do tempo SP

A segunda-feira vai começar com céu nublado e termômetros em torno dos 19°C. A previsão é de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade comece a partir a tarde, e vá até a noite. Por isso, é importante ficar atento aos alagamentos transitáveis. A umidade do ar segue com valores mais elevados e acima dos 45%.

Máxima de 28°C

Mínima de 19ºC

Terça-feira (02/03) – Previsão do tempo SP

Na terça-feira as condições do tempo não sofrem alteração, com exceção da temperatura média, que fica um pouco mais isolada nos dias anteriores. O dia terá percentuais mínimos de umidade do ar próximos dos 35%, e as chuvas retornam a partir da tarde com até forte intensidade e se estendem para as primeiras horas da noite, que termina com céu nublado

Máxima de 30ºC

Mínima de 19ºC

Quarta-feira (03/03) – Previsão do tempo SP

A quarta-feira será um pouco mais quente. O sol deve aparecer na parte da manhã, e se esconder com o aumento de nuvens por volta do começo da tarde. As chuvas aparecem entre o fim da tarde e o início da noite. O percentual de umidade estará elevado, próximo dos 80%. As informações são do Climatempo.

Máxima de 31ºC

Minima de 20ºC

Previsão para o mês

Historicamente, março é conhecido por ser um mês chuvoso e geralmente fecha a temporada de verão com precipitação acima da média, que é de 176,0mm, segundo as estações meteorológicas automáticas do CGE da Prefeitura de São Paulo. Em 2020, março registrou um deficit de chuva com apenas 86,0mm de média.

Com o risco de pancadas de chuvas para os próximos dois dias, é preciso ficar atento aos riscos de alagamentos em pontos críticos da capital, principalmente ao fim da tarde e início da noite.