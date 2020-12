Previsão do tempo SP: veja como será a 1ª semana de verão na Capital

Previsão do tempo SP – A semana começa com o início do verão e temperaturas altas na segunda-feira (21), os termômetros podem chegar até os 32°C. Contudo, a partir de terça-feira (22), a temperatura vai cair cerca de 10 °C de uma vez, com a mínima chegando a 18 °C. A previsão é de que pancadas de chuva acontecem durante quase toda a semana também.

Veja como será a primeira semana do verão, que começa oficialmente em 21 de dezembro e vai até 20 de março de 2021.

Previsão do tempo SP – Segunda-feira (21/12/2020)

A segunda-feira (21) ainda começa com sol e temperaturas em elevação. Os termômetros variam entre mínimas de 20ºC e máximas que podem superar os 32ºC. O tempo começa a mudar no decorrer da tarde, quando a aproximação de uma frente fria aumenta a nebulosidade e causa chuvas generalizadas com raios e rajadas de vento, que devem se estender para a noite e madrugada.

Máxima: 32 °C

Mínima: 20 °C

Terça-feira (22/12/2020)

Na terça-feira (22) a propagação do sistema frontal pelo oceano deixa o tempo fechado e chuvoso, além de provocar declínio das temperaturas. As mínimas oscilam em torno dos 18°C, enquanto as máximas não devem superar os 23°C.

Máxima: 23°C

Mínima: 18°C

Previsão do tempo SP – Quarta-feira (23/12/20)

Ainda com as temperaturas mais baixas, a previsão é de que na quarta-feira (23), a cidade amanheça nublada, com possibilidade de garoa de manhã e chuvas de tarde e de noite.

Máxima: 22°C

Mínima: 17°C

Quinta-feira (24/12/2020)

A quinta-feira será um dia semelhante ao anterior, com possibilidade de garoa durante a parte da manhã e chuvas de tarde e noite. O dia permanece nublado também.

Máxima: 23°C

Mínima: 18°C

Previsão do tempo SP – Sexta-feira (25/12/2020)

O feriado de natal terá temperaturas amenas na capital paulista. Pela manhã, o dia fica nublado, com chance de garoa. À tarde, iluminado com sol e diminuição de nuvens. Já a noite, deve voltar a ficar nublado.

Máxima: 24°C

Mínima: 17°C

