Programação Virada Cultural 2023 Heliópolis tem Raça Negra

A programação Virada Cultural 2023 de Heliópolis vai receber antes do funk, sertanejo e pagode. Os destaques do palco montado na Zona Sul conta com apresentações dos cantores Tierry, Livinho, MC IG e do grupo Raça Negra. O evento acontece em São Paulo neste sábado e domingo, 27 e 28 de maio.

Shows da Virada Cultural 2023 Heliópolis

Os palcos de Heliópolis estão localizados nas ruas Av. Almirante Delamare, nº 509 e na Cel. Silva Castro, 154-206. A estação mais próximo do evento é a Sacomã, da linha 2- Verde do Metrô. Também é possível chegar ao local usando as linhas de ônibus ou carro.

Os shows em Heliópolis começam as 17h do sábado e seguem até o final da apresentação do Raça Negra. As apresentações só retornam no domingo, a partir das 13h. O único palco que receberá atrações durante 24 horas será o Vale do Anhangabaú, no Centro.

27 de maio, sábado – Virada cultural em Heliópolis

17h – Livinho

19h – MC IG

21h00 – Raça Negra

28 de maio, domingo – Virada cultural em Heliópolis

13h – Ao Cubo

15h – Edson Gomes

17h – Tierry

Interdições e alterações nas linhas de ônibus

A região irá sofrer algumas interdições nas avenidas para montagem do palco e realização do evento. Linhas de ônibus que passam pelo local também terão modificações temporárias nos trajetos. As informações foram divulgadas pela SP Trans.

A interdição começa às 22h de sexta-feira, 26, na Av. Almirante Delamare. Usuários de ônibus que utilizam os pontos da Rua Silva Bueno, 2394 e Av. Alm. Delamare, 480 poderão utilizar, respectivamente, os pontos da Rua do Grito, 525 e da Pça. Br. de Belém, 42.

As linhas que sofrem alterações são:

477U-10 Heliópolis – Metrô Vl. Mariana

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Rua Greenfeld, Rua Lino Coutinho, Rua do Grito, Rua Aida, Rua Lício de Miranda, Av. Carioca, Rua Visc. de Camamú, Pça. Br. de Belém, Av. Alm. Delamare, prosseguindo normal.

5020-10 Hosp. Heliópolis – Term. Sacomã

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Rua Silva Bueno, Rua do Grito, Rua Aida, Rua Lício de Miranda, Av. Carioca, Rua Visc. de Camamú, Pça. Br. de Belém, Av. Alm. Delamare, prosseguindo normal.

N539-11 Term. Sacomã – Hosp. Heliópolis

Ida: normal até a Rua Silva Bueno, Rua do Grito, Rua Aida, Rua Lício de Miranda, Av. Carioca, Rua Visc. de Camamú, Pça. Br. de Belém, Av. Alm. Delamare, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

