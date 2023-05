Programação Virada Cultural 2023 Parada Inglesa: shows e horários

Os cantores Ferrugem e Carlinhos Brown são as principais atrações da programação Virada Cultural 2023 na Parada Inglesa, Zona Norte, que recebe shows ao longo deste final de semana, 27 e 28 de maio. As apresentações são gratuitas.

Quem vai cantar na Virada Cultural 2023 na Parada Inglesa?

O palco está localizado na Av. Luiz Dumont Villares, altura do nº 1400. A estação mais próxima do local é a Parada Inglesa, da linha 1- Azul do Metrô.

Assim como nas demais regiões da cidade, o palco da Parada Inglesa não funcionará durante 24 horas. A programação será interrompida após o último show no sábado e retorna a partir das 13h no domingo.

27 de maio, sábado | Virada Cultural 2023 Parada Inglesa

17h – Carlinhos Brown

19h – Tiee

21 – Mc Rick + Wesley Gonzaga

28 de maio, domingo | Virada Cultural 2023 Parada Inglesa

13h – Leidy Murilho

17h – Ferrugem

A Zona Norte também recebe apresentações nos palcos Brasilândia, Juventude, Perus, Rio Cabuçu e na Casa de Cultura Vila Guilherme. A programação completa está disponível no site da Virada Cultural: https://viradacultural.prefeitura.sp.gov.br/.

Interdições e alterações nas linhas de ônibus

A interdição começa a partir das 18h de sexta-feira, 26, na Av. Luiz Dumont Villares, altura do nº 1400, entre a R. Major João Nunes e a R. Tomé Portes, conforme divulgado pela SP Trans.

Linhas afetadas:

1703-10 Jd. Fontális – Shop. Center Norte

Ida: sem alteração.

Volta: Av. Otto Baumgart, Av. Zaki Narchi, Pça. Orlando Silva, Av. Luis Dumont Vilares, Rua Lucas Freitas de Azevedo, Av. Gen. Ataliba Leonel, Av. Guapira, prosseguindo normal.

1778-10 Jd. Cabuçu – Metrô Santana

Sentido Único: normal até Pça. Orlando Silva, Av. Gen. Ataliba Leonel, Av. Luis Dumont Vilares, Rua Lucas Freitas de Azevedo, Av. Gen. Ataliba Leonel, Rua Antonio Domingues de Carvalho, Av. Luis Dumont Vilares, Retorno, Av. Luis Dumont Vilares, Rua Tomé Portes, prosseguindo normal.

2025-10 Vl. Nova Galvão – Santana

Ida: sem alteração.

Volta: Term. Santana, Rua Gabriel Piza, Rua Jovita, Av. Gen. Ataliba Leonel, Pça. Orlando Silva, Av. Luis Dumont Vilares, Rua Lucas Freitas de Azevedo, Av. Gen. Ataliba Leonel, Av. Guapira, prosseguindo normal.

N203-11 Term. Pq. D. Pedro II – Metrô Tucuruvi

Ida: sem alteração.

Volta: Normal até a Av. Luis Dumont Vilares, Rua Lucas Freitas de Azevedo, Av. Gen. Ataliba Leonel, Av. Tucuruvi, Rua Paulo de Faria e Term. Metrô Tucuruvi.

1701-10 Jova Rural – Metrô Santana

Sentido Único: normal até Pça. Orlando Silva, Av. Gen. Ataliba Leonel, Rua Alfredo Guedes, Av. Cruzeiro do Sul, prosseguindo normal até a Rua Jovita, Av. Gen. Ataliba Leonel, Pça. Orlando Silva, Av. Luis Dumont Vilares, Rua Lucas de Freitas Azevedo, Av. Gen. Ataliba Leonal, Av. Guapira, prosseguindo normal.

1016-10 Cem. do Horto – Center Norte

Ida: sem alteração.

Volta: Av. Otto Baumgart, Av. Zaki Narchi, Pça. Orlando Silva, Av. Luis Dumont Vilares, Rua Lucas de Freitas Azevedo, Av. Gen. Ataliba Leonel, Rua Antonio Domingues de Carvalho, Av. Luis Dumont Vilares, prosseguindo normal.

1738-10 Vl. Constança – Metrô Santana

Ida: sem alteração.

Volta: normal até Av. Luis Dumont Vilares, Rua Lucas de Freitas Azevedo, Av. Gen.l Ataliba Leonel, Rua Prof. Marcondes Domingues, Av. Luis Dumont Vilares, prosseguindo normal.

1780-10 Jd. Hebron – Metrô Parada Inglesa

Sentido Único: normal até a Rua Paranabi, Rua dos Ferroviários, Av. Gen. Ataliba Leonel, Rua Profº. Marcondes Domingues, Av. Luis Dumont Vilares, Av. Álvares Machado Pedrosa, prosseguindo normal.

Veja:

Vai ter Virada Cultural na Paulista?

Programação Virada Cultural 2023 Capela do Socorro: shows e horários

Shows e horários Virada Cultural 2023 em São Miguel Paulista