Shows e horários Virada Cultural 2023 em São Miguel Paulista

A programação Virada Cultural 2023 de São Miguel Paulista terá shows de Dilsinho, Roberta Miranda, Vitor Fernandes, Psirico, entre outros artista neste sábado e domingo, 27 e 28 de maio. O festival de cultura promovido pela prefeitura conta com mais de 500 atrações espalhadas em doze palcos pela cidade de São Paulo.

Shows Virada Cultural 2023 em São Miguel Paulista

O palco da Zona Leste está localizado na Av. Deputado Dr. José Aristodemo Pinotti, 20. A estação de trem mais próxima, São Miguel Paulista, da linha 12- Safira da CPTM, está localizada a 2,5 quilômetros de distância.

As apresentações começam às 17h do sábado e serão encerradas após o fim do show de Protoje, marcado para às 21h. A programação retorna no domingo a partir das 13. O cantor de pagode Dilsinho encerra o evento.

27 de maio, sábado

17h – Vitor Fernandes

19h – Psirico

20h – Adão Negro

21h – Protoje

28 de maio, domingo

13h – Clóvis Pinho

15h – Roberta Miranda

17h – Dilsinho

Quais avenidas estarão interditadas?

Para facilitar o acesso ao evento, o trânsito da cidade passará por mudanças neste fim de semana. Em São Miguel Paulista, a interdição começa às 22h de quinta-feira, 25, na Av. Dep. Dr. José Aristodemos Pinotti entre a Av. Nordestina e a R. Moacir Dantas Itapicuru. Algumas linhas de ônibus que contemplam o local também vão sofrer alterações. As informações foram divulgadas pela SP Trans.

273D-10 Pq. D. João Nery – Metrô Artur Alvim

Ida: normal até Av. Dep. Dr. José Aristodemos Pinotti, Rua Moacir Dantas Itapicuru, Rua João Nicário Eleutério, Av. Nordestina, prosseguindo normal.

Volta: normal até Av. Nordestina, (á esquerda na) Rua Moacir Dantas Itapicuru, Av. Dep. Dr. Aristodemos Pinotti, prosseguindo normal.

273R-10 Jd. Robrú – Metrô Artur Alvim

Ida: normal até Rua Moacir Dantas Itapicuru, Rua João Nicário Eleutério, Av. Nordestina, prosseguindo normal.

Volta: normal até Av. Nordestina, (á esquerda na) Rua Moacir Dantas Itapicuru, prosseguindo normal.

273R-42 Jd. Robrú – Metrô Itaquera

Ida: normal até Rua Moacir Dantas Itapicuru, Rua João Nicário Eleutério, Av. Nordestina, Rua Criúva, prosseguindo normal.

2780-10 Jd. Camargo Novo – Metrô Itaquera

Ida: normal até Av. Dep. Dr. José Aristodemos Pinotti, (á esquerda na) Rua Moacir Dantas Itapicuru, Rua Críuva, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

N334-11 Term. A. E. Carvalho – CPTM Guaianazes

Sentido Único (volta para Term. A. E. Carvalho): normal até Pça. Antônio Assis Pereira, Rua Moacir Dantas Itapicuru, Rua João Nicário Eleutério, Av. Nordestina, Rua Moacir Dantas Itapicuru, prosseguindo normal.

2734-10 Jd. Campos – Metrô Itaquera

Ida: normal até Rua Moacir Dantas Itapicuru, Rua João Nicário Eleutério, Av. Nordestina, Rua Criúva, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

