Saiba como entrar em contato com o disque denúncia COVID São Paulo

Na próxima segunda-feira (15/03) a capital paulista, assim como todo o estado, vai entrar na fase mais restritiva para conter a evolução da pandemia da Covid-19, que vem preocupando autoridades e o sistema de saúde municipal. Mas mesmo assim, algumas pessoas e estabelecimentos continuam descumprindo as normas da prefeitura e do governo. Por isso, o disque denúncia Covid São Paulo tem sido a forma de denunciar as famosas “festas clandestinas” e aglomerações.

Disque denúncia COVID São Paulo

O Secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn, já afirmou: a colaboração da população é de extrema importância para o enfrentamento da pandemia. Em recente pronunciamento, o secretário ressaltou que cumprir o distanciamento social é a prevenção mais eficiente. “Ainda depende diretamente do nosso comportamento individual e coletivo.”

C omo denunciar?

A denúncia de aglomerações e festas clandestinas pode ser realizada de diversas formas, mas a principal delas é através do Portal de Atendimento SP 156, no site https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos. Lá o cidadão pode solicitar o disque denúncia referente ao assunto “COVID-19”. Confira abaixo outros canais do disque denúncia Covid São Paulo:

E-mail: denunciaogm@prefeitura.sp.gov.br

E-mail: secretarias@cvs.saude.sp.gov.br

Telefone: 0800-771-3541 (disque denúncia da Vigilância Sanitária do Estado)

Telefone: (11) 3065-466 (disque denúncia do Procon SP)

De acordo com a Ouvidoria e Transparência Passiva COVID-19, a denúncia é feita de forma anônima e totalmente gratuita.

São Paulo bate recordes

No último dia 10 de março, a cidade de São Paulo superou o número total de mortes do Rio de Janeiro, até então a cidade que mais registrava óbitos em decorrência da Covid-19. Agora, a capital paulista é a cidade com o maior número em todo o país. Segundo declarações do João Doria, o sistema de saúde público já está funcionando em 90% da capacidade total.

Por isso, medidas mais restritivas vão tomar conta da cidade até pelo menos o dia 30 de março. A ideia é que apenas os serviços essenciais funcionem, e ainda com horário de escalonamento dos funcionários. Escolas, Igrejas, Cultos, e campeonatos esportivos estão proibidos na fase emergencial.

Confira na íntegra: veja o que vai mudar na nova fase em São Paulo

Leia também: