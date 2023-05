Vai ter greve dos ônibus em SP amanhã? Últimas notícias

O que sabemos sobre as paralisações em SP

Após a semana começar com atraso no transporte público, quem utiliza o serviço na capital paulista quer saber: vai ter greve dos ônibus amanhã em São Paulo, terça, dia 30 de maio? Na segunda-feira, a operação registrou atraso em nove concessionárias, mas a circulação normalizada ainda pela manhã.

A categoria informou, em nota, que a paralisação de segunda foi decidida em assembleias após ausência de uma nova proposta patronal contendo a valorização das cláusulas econômicas. A ação durou duas horas, das 3h às 5h da madrugada. Com isso, a prefeitura suspendeu o rodízio de veículos com placas finais 1 e 2.

Vai ter greve dos ônibus amanhã em São Paulo?

Para terça-feira, os trabalhadores do transporte público de SP preparam uma coletiva de imprensa no sindicato e marcaram uma passeata, saindo da sede do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo (Sindmotoristas) rumo à Prefeitura de São Paulo. Portanto, pode ocorrer novas paralisações de ônibus na capital paulista.

Além disso, há protesto marcado para quarta-feira, às 10h, no terminal Parque Dom Pedro II. Na quinta, a partir das 16h00, os trabalhadores se reúnem para uma Assembleia de avaliação do movimento e outros encaminhamentos.

De acordo com o sindicato, a ação é em resposta a ausência de uma nova proposta patronal contendo a valorização das cláusulas econômicas, como a volta dos 30 minutos de refeição remunerados.

Empresas com atrasos na greve: Grajaú – Zona Sul; MobiBrasil – Zona Sul, Transppass – Zona Oeste; Viação Campo Belo – Zona Sul; KBPX – Zona Sul; Metrópole 3 – Zona Leste; Santa Brígida – Zona Norte; Gato Preto – Zona Oeste; e Sambaíba – Zona Norte.

Como estão funcionando os metrôs de São Paulo agora?

Em consulta realizada às 13h de segunda-feira, todas as linhas do metrô seguiam funcionando.

Linha 1 Azul: Operação Normal

Linha 2 Verde: Operação Normal

Linha 3 Vermelha: Operação Normal

Linha 15 Prata: Operação Normal

Linha 4 Amarela: Operação Normal

Linha 5 Lilás: Operação Normal

Linha 8 – Diamante – Operação Normal

Linha 9 – Esmeralda – Operação Normal

O rodízio de carros em SP foi suspenso na segunda por causa da greve dos ônibus amanhã em São Paulo. mas ainda não há informação se será normalizado na terça.