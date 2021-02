Veja a previsão do tempo SP para o fim de semana na Capital

A capital paulista não terá chuva neste fim de semana. Pelo menos é isso que aponta as estações meteorológicas automáticas do CGE da Prefeitura de São Paulo e a previsão do tempo SP.

Apesar de as temperaturas se manterem altas, típicas da estação de verão, as pancadas de chuva que se fazem presentes nesta época do ano, não irão aparecer nos próximos dias.

Sábado (20/02) – Previsão do tempo SP

O tempo terá predomínio de sol e calor no sábado. Segundo o CGE, entre o fim da tarde e a noite, a entrada da brisa marítima deve favorecer a formação de muitas nuvens, no entanto, não há expectativa de chuva significativa. O céu fica nublado.

Máxima 28ºC

Mínima 18ºC

Domingo (21/02) – Previsão do tempo SP

Já no domingo o cenário climático não deve mudar muito. Sol, calor e aumento de nuvens vão aparecer com mais intensidade entre o período da tarde e da noite. A possibilidade de chuva é pequena na grande São Paulo. Nas primeiras horas da tarde, a temperatura máxima irá aparecer.

Máxima 27ºC

Mínima de 18°C

- PUBLICIDADE. -

Semana de chuva em SP

Nesta última semana as pancadas de chuvas apareceram com bastante frequência, e deixaram diversas regiões da cidade alagadas no final da tarde, o que causou um transtorno para os paulistanos. A previsão do tempo SP registrou os oito pontos de alagamentos na última quarta-feira (17/02). As regiões da zona leste, zona norte, zona sul e Marginal Tietê entraram para estado de atenção ainda no começo da tarde. As horas seguintes não foram diferentes, e as pancadas permaneceram intensas.

Leia também no DCI: