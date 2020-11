Banco do Brasil: dividendos serão pagos em novembro; veja quando comprar ações

As ações do Banco do Brasil(BB) terão distribuição dos dividendos mínimos obrigatórios para acionistas com cadastro até 16 de novembro. Sendo assim, o BB vai pagar R$ 555,3 milhões em juros complementares, em que cada papel acionário ganha o valor de R$ 0,1948, até o fim de novembro. O anúncio foi realizado pela autarquia federal nesta quinta-feira (05).

Dessa forma, quem ainda não possui ação no BB, podem se tornar acionista e aproveitar o pagamento. Até a data de publicação desta matéria, cada papel do Banco do Brasil, com negociação na Bovespa, (BBAS3) tem valor de mercado de R$ 30,76 (cotação de 05/11/2020 às 15h30). O rendimento de dividendos, também chamado Dividend Yield (DY), está em 4,82%, isto é, a alíquota do preço da ação.

Por exemplo, se o acionista adquire dez ações até o dia 16, pode receber o retorno de R$ 1,95, ainda em novembro. Contudo, o BB anunciou que o valor do dividendo levará em consideração a posição acionária no dia mencionado.

Por fim, o pagamento dos dividendos para acionistas ocorrerá em 27 de novembro, em conta corrente, poupança-ouro ou por caixa eletrônico das agências do BB.

Ações do Banco do Brasil

Além do anúncio de pagamento dos dividendos do segundo semestre de 2020, o Banco do Brasil divulgou uma queda de 23,3% do lucro líquido nos meses de julho, julho e agosto, em relação ao mesmo período do ano passado. Sendo assim, com o resultado de R$ 3,5 bilhões como rendimento.

Dessa forma, a pandemia do novo coronavírus foi um dos fatores para a queda. A autarquia federal projetou perda de R$ 2 bilhões com provisões extraordinárias de empréstimos. Contudo, o resultado de perdas com empréstimo é de cerca de R$ 5,5 bilhões, um aumento de mais de 40% em comparação com 2019.

As ações do Banco do Brasil são negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa.

