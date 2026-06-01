Economia

Boletim Focus eleva previsão da inflação para 2026 e mercado vê IPCA acima de 5%

Boletim Focus divulgado pelo Banco Central mostra nova alta nas expectativas para a inflação de 2026; projeções para juros permanecem estáveis e dólar recua

Escrito por Anny Malagolini
Boletim Focus Getty

A expectativa do mercado financeiro para a inflação brasileira em 2026 voltou a subir. Os dados divulgados nesta segunda-feira (1º) pelo Banco Central, por meio do Boletim Focus, mostram que os analistas elevaram pela 12ª semana consecutiva a projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), principal indicador da inflação oficial do país.

Mercado aumenta projeção para inflação

A nova estimativa passou de 5,04% para 5,09%, reforçando a preocupação dos agentes econômicos com a trajetória dos preços nos próximos anos. O percentual segue acima da meta de inflação perseguida pelo Banco Central.

Além da revisão para 2026, o levantamento também apontou avanço nas expectativas para os anos seguintes. Para 2027, a projeção do IPCA subiu para 4,02%, enquanto para 2028 a estimativa avançou para 3,66%.

Já para 2029, o mercado manteve a expectativa em 3,50%, patamar que permanece estável há vários meses. Outro indicador acompanhado pelos economistas, o IGP-M, também registrou nova revisão para cima. A expectativa para 2026 chegou a 6%, após mais uma semana de aumento nas projeções.

Crescimento do PIB segue praticamente estável

Apesar da pressão inflacionária, os analistas mantiveram uma visão moderadamente positiva para a economia brasileira. A projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026 passou de 1,89% para 1,90%. Embora a alta seja pequena, representa a segunda revisão positiva consecutiva.

Para 2027, a expectativa continuou em 1,70%. Já para 2028 e 2029, o mercado segue projetando expansão de 2% ao ano.

Dólar tem nova redução nas projeções

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Na contramão da inflação, as expectativas para o câmbio foram revisadas para baixo. O mercado agora espera que o dólar encerre 2026 cotado a R$ 5,16, abaixo da previsão anterior de R$ 5,17. Para 2027, a projeção também caiu, passando para R$ 5,25.

As estimativas para os anos seguintes permaneceram estáveis, com previsão de R$ 5,30 para 2028 e R$ 5,40 para 2029.

Taxa Selic continua em patamar elevado

As projeções para a taxa básica de juros não sofreram alterações nesta semana.Segundo o Focus, a expectativa é de que a Selic encerre 2026 em 13,25% ao ano. Para 2027, os economistas mantiveram a previsão em 11,25%.

Nos anos seguintes, o mercado continua apostando em juros de 10% ao ano, cenário que reflete a cautela diante das pressões inflacionárias observadas no horizonte econômico.

O que indica o Boletim Focus?

Divulgado semanalmente pelo Banco Central, o Boletim Focus reúne as projeções de centenas de instituições financeiras e consultorias para os principais indicadores da economia brasileira.

As estimativas servem como termômetro das expectativas do mercado para inflação, crescimento econômico, taxa de juros e câmbio, além de influenciarem decisões de investidores, empresas e formuladores de políticas econômicas.

Tudo sobre economia.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

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