Saiba como será o fim do ano em relação aos pagamentos

Bolsa Família vai ter 13° salário em 2026? O que esperar do pagamento extra no fim do ano

Bolsa Família vai ter 13° salário em 2026? O que esperar do pagamento extra no fim do ano

O fim do ano se aproxima e quem recebe o Bolsa Família não tem outra dúvida a não ser: vai ter pagamento do 13º salário ou não? Em 2026, não haverá uma parcela extra do benefício. O governo federal já informou que não existe previsão de pagamento de décimo terceiro para os beneficiários do programa.

O Bolsa Família vai ter décimo terceiro?

O pagamento do abono é um direito garantido para quem trabalha com carteira assinada, mas quem recebe auxílio do governo não possui direito ao 13º salário. Como se trata de um benefício assistencial, o Bolsa Família não exige contribuição ao INSS e possui regras próprias de pagamento.

Desde a sua criação, o programa não prevê uma parcela adicional no fim do ano. Em 2019, o governo chegou a fazer o pagamento de uma parcela extra do Bolsa Família, mas a medida foi uma exceção e não se tornou um pagamento anual. Portanto, não haverá 13º do Bolsa Família em 2026.

O programa passou por atualização nos valores ao longo dos últimos anos. Em outubro de 2026, por exemplo, o benefício passou a ter valor mínimo de R$ 691 por família, após o reajuste de 15,04% anunciado pelo governo federal.

O valor recebido pode ser maior de acordo com a composição da família e os benefícios adicionais. O Benefício de Renda de Cidadania passou para R$ 164 por integrante, enquanto o Benefício Primeira Infância passou para R$ 173 por criança. Já o Benefício Variável Familiar foi reajustado para R$ 58 por integrante que se enquadre nas regras.

Como não haverá o pagamento do décimo terceiro, o calendário de pagamentos de dezembro segue normalmente. As parcelas começam a ser pagas em dezembro e serão encerradas antes do Natal.

Veja o calendário:

NIS com final 1: 10 de dezembro

NIS com final 2: 11 de dezembro

NIS com final 3: 14 de dezembro

NIS com final 4: 15 de dezembro

NIS com final 5: 16 de dezembro

NIS com final 6: 17 de dezembro

NIS com final 7: 18 de dezembro

NIS com final 8: 21 de dezembro

NIS com final 9: 22 de dezembro

NIS com final 0: 23 de dezembro

BPC Loas vai ter décimo terceiro salário?

Os beneficiários do BPC/Loas também não terão direito ao 13º salário em 2026. O benefício é assistencial e não se enquadra nas regras do abono anual pago aos beneficiários da Previdência Social.

Mesmo com projetos de lei que tratam da criação de um décimo terceiro para quem recebe o BPC, até o momento não há legislação em vigor que estabeleça o pagamento de uma parcela extra para esse grupo.

O BPC é pago a idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que atendam aos critérios estabelecidos pela legislação. O benefício tem valor de um salário mínimo e não exige contribuição ao INSS.

Atualmente, portanto, quem recebe BPC não deve contar com um pagamento adicional no fim do ano.

Existem propostas em tramitação no Congresso Nacional que discutem a criação de um abono anual para os beneficiários do BPC. No entanto, enquanto essas propostas não forem aprovadas e transformadas em lei, o pagamento do 13º não pode ser considerado um direito dos beneficiários.

É importante lembrar que o BPC e a aposentadoria são benefícios diferentes. Os aposentados e pensionistas do INSS têm direito ao 13º salário, conforme as regras da Previdência, enquanto os beneficiários do BPC não recebem o abono anual.

Assim, em dezembro de 2026, tanto o Bolsa Família quanto o BPC terão seus pagamentos regulares, mas não haverá uma parcela extra de 13º salário para esses beneficiários.