Fim da greve da Caixa hoje: como fica o horário de atendimento do banco

Fim da greve da Caixa hoje: como fica o horário de atendimento do banco

As agências da Caixa Econômica Federal voltam a receber clientes nesta quarta-feira, 30 de setembro, após o fim da greve dos funcionários do banco. A paralisação começou em 10 de setembro e foi encerrada por determinação do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Até que horas a Caixa atende nesta quarta-feira?

O atendimento presencial foi retomado às 10h nas agências que seguem o horário padrão. A retomada acontece já nesta quarta-feira (30), após a decisão do TST que determinou o encerramento da paralisação. Para quem precisa ir a uma agência, o atendimento presencial da Caixa segue o horário bancário habitual: a abertura ocorre, em geral, às 10h, com atendimento ao público durante pelo menos cinco horas por dia. O horário pode variar conforme a unidade e a localidade.

Por isso, antes de sair de casa, é recomendável consultar o funcionamento da agência específica, principalmente em cidades que adotam horários diferenciados.

O retorno vale para as unidades que participaram do movimento grevista. Serviços digitais, como os realizados pelo aplicativo Caixa Tem e pelo Internet Banking, continuaram disponíveis durante a paralisação, embora alguns atendimentos presenciais tenham sido afetados.

Por que os funcionários da Caixa estavam em greve?

A greve começou após os trabalhadores rejeitarem propostas apresentadas pela Caixa durante as negociações para renovação do acordo coletivo.

O principal impasse envolveu questões relacionadas ao Saúde Caixa, plano de assistência médica destinado aos empregados do banco. Como não houve consenso sobre um novo modelo, o TST decidiu manter, por enquanto, as regras previstas no acordo coletivo anterior.

Em julgamento realizado na terça-feira (29), o tribunal concluiu que a greve não foi abusiva e estabeleceu as condições para o encerramento do movimento.

Funcionários terão os dias de greve descontados?

Os 20 dias de paralisação não serão descontados dos salários dos funcionários. Segundo a decisão do TST, entretanto, o período deverá ser compensado pelos trabalhadores em até 180 dias.

O tribunal também determinou um reajuste salarial equivalente a 100% do INPC mais 0,6%, com validade de dois anos. O mesmo percentual será aplicado a benefícios como vale-refeição, vale-alimentação, cesta-alimentação e auxílios-creche e babá.

As negociações entre a Caixa e as entidades que representam os empregados continuarão em mesas específicas.

Veja a situação dos Correios.