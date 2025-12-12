O que está causando a interrupção e quando o serviço será restaurado?

Bradesco está fora do ar hoje? O que aconteceu e quando volta

O aplicativo do banco Bradesco está fora do ar hoje. Na manhã desta sexta-feira, 12 de dezembro, a plataforma ficou indisponível e os usuários encontraram instabilidade para acessar suas contas e executar serviços,

O que aconteceu com o Bradesco?

Os usuários do Bradesco podem encontrar problemas para se conectar ao aplicativo, depois que interrupções começaram a ser relatadas há cerca de duas horas no Down Detector, um site que coleta relatórios sobre problemas de conectividade.

Pelas redes sociais, usuários relataram que encontraram a mensagem “Desculpe, não é possível acessar o app agora, mas já estamos trabalhando pra resolver” ao tentar acessar a conta.

O aplicativo continua fora do ar e eles mandam acessar mais tarde. A gente precisa do aplicativo agora, não mais tarde”, escreveu uma seguira no perfil do banco no Instagram. Por lá, há milhares de reclamações.

“Em plena sexta-feira o aplicativo não funciona, uma emergência vc não pode usufruir do seu próprio dinheiro por conta do banco”, criticou uma cliente.

O banco ainda não se posicionou sobre a situação.

