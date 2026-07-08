Veja como fica o expediente financeiro em São Paulo

A B3 funciona dia 9 de julho? Como fica a Bolsa e Tesouro nesta quinta-feira

A B3 funciona dia 9 de julho? Como fica a Bolsa e Tesouro nesta quinta-feira

A Bolsa de Valores brasileira vai funcionar normalmente no feriado de 9 de julho em São Paulo. Mesmo com a folga estadual da Revolução Constitucionalista, a B3 manterá o pregão aberto nesta quinta-feira, sem mudanças nos horários de negociação. A regra vale porque o feriado de 9 de julho é estadual, e não nacional. Desde 2022, a B3 mantém o funcionamento regular em feriados estaduais e municipais de São Paulo, interrompendo as operações apenas em feriados nacionais.

Com isso, investidores poderão negociar ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, derivativos e outros produtos normalmente. Já os bancos terão funcionamento diferente: as agências localizadas no estado de São Paulo não abrem para atendimento presencial ao público.

A Bolsa abre no feriado de 9 de julho?

A B3 abre normalmente no feriado de 9 de julho em São Paulo. Segundo a própria Bolsa, não haverá alteração nos horários de negociação. O funcionamento normal vale para os principais mercados operados pela B3.

Entre os ativos e produtos com funcionamento previsto estão:

ações;

fundos imobiliários;

ETFs;

BDRs;

derivativos listados;

renda fixa privada;

ETFs de renda fixa;

empréstimo de ativos.

Também seguem funcionando as atividades de registro de operações, compensação, liquidação, movimentação de garantias e Central Depositária para os segmentos listados e de balcão organizado.

Por que a B3 funciona no feriado em São Paulo?

A B3 funciona no feriado de 9 de julho porque a data vale apenas para o estado de São Paulo. O feriado da Revolução Constitucionalista não é nacional.

Desde 2022, a Bolsa passou a seguir o calendário nacional de feriados para definir quando interrompe ou mantém suas operações. Na prática, isso significa que feriados municipais e estaduais de São Paulo não suspendem o pregão.

A mudança aproximou o calendário da B3 ao de outras bolsas internacionais, que costumam parar apenas em feriados nacionais. Também evita que investidores de outros estados fiquem impedidos de operar por causa de uma data comemorativa local.

O Ibovespa funciona no feriado de 9 de julho?

Como o pregão da B3 funciona normalmente, o Ibovespa também terá negociação regular no feriado de 9 de julho. Isso significa que ações negociadas na Bolsa brasileira podem subir ou cair normalmente ao longo do dia, conforme o comportamento do mercado, balanços, notícias econômicas e cenário externo.

Investidores que acompanham a carteira durante o expediente devem ficar atentos porque, apesar do feriado em São Paulo, o mercado financeiro brasileiro estará aberto.

Tesouro Direto funciona no feriado de 9 de julho?

O Tesouro Direto também funciona normalmente no feriado de 9 de julho. Como a B3 manterá suas atividades no feriado estadual, o investidor deve conseguir comprar e vender títulos públicos dentro dos horários habituais do programa.

Ainda assim, é importante verificar as regras da corretora ou do banco usado para investir. Algumas operações podem depender de processamento interno, confirmação de saldo, atendimento ou transferência de recursos.

Bancos abrem no feriado de 9 de julho?

As agências bancárias no estado de São Paulo não terão atendimento presencial ao público no feriado de 9 de julho. A regra vale para as unidades localizadas em São Paulo. Em outros estados, o atendimento segue o calendário local, salvo se houver feriado municipal ou outra regra específica.

Durante o feriado, os clientes podem usar canais digitais, como:

aplicativos dos bancos;

internet banking;

caixas eletrônicos;

Pix;

atendimento telefônico;

correspondentes autorizados, quando disponíveis.

O atendimento presencial nas agências bancárias paulistas volta na sexta-feira, 10 de julho, conforme o expediente normal de cada banco.

Dá para pagar boleto no feriado de 9 de julho?

Contas de consumo e boletos com vencimento no feriado bancário normalmente podem ser pagos no próximo dia útil sem cobrança de multa ou juros, quando não houver expediente bancário.

Isso costuma valer para contas como:

água;

luz;

telefone;

gás;

carnês;

boletos bancários comuns.

No caso de tributos, impostos e obrigações com data específica, o ideal é conferir o vencimento no próprio documento ou nos canais oficiais do órgão responsável. Em alguns casos, o calendário já considera o feriado; em outros, o pagamento fora do prazo pode gerar cobrança adicional.ncionamento de serviços presenciais ou processos internos de cada instituição financeira.