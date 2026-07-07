Primeira via do documento é tirada de graça em São Paulo - IA

Nova CIN substitui o antigo RG, usa o CPF como número único e pode ser solicitada gratuitamente na primeira via pelo Poupatempo.

Veja como tirar a Carteira de Identidade Nacional em São Paulo de graça pelo Poupatempo

Veja como tirar a Carteira de Identidade Nacional em São Paulo de graça pelo Poupatempo

A Carteira de Identidade Nacional, conhecida como CIN, já pode ser solicitada em São Paulo e passou a substituir o antigo RG estadual. O novo documento usa o CPF como número único de identificação, tem validade em todo o Brasil e conta com recursos de segurança, como QR Code e biometria.

Em São Paulo, a primeira via da CIN é gratuita e deve ser pedida por meio do Poupatempo, com agendamento prévio. O atendimento é presencial, mas parte do processo pode ser feita pela internet, pelo aplicativo, pelo WhatsApp ou pelos totens de autoatendimento.

Depois da emissão, o cidadão também pode acessar a versão digital da identidade pelo aplicativo Gov.br, na área de documentos. Veja abaixo como pedir a Carteira de Identidade Nacional em SP, quais documentos levar e o que fazer para não perder a viagem.

O que é a Carteira de Identidade Nacional?

A Carteira de Identidade Nacional é o novo modelo de documento de identificação brasileiro. Ela substitui o RG emitido pelos estados e passa a ter o CPF como número único.

Na prática, isso evita que uma mesma pessoa tenha números diferentes de RG em estados diferentes. O objetivo é padronizar a identificação civil no país e reduzir riscos de fraude.

A CIN tem versão física e digital. O documento físico é emitido após atendimento presencial, enquanto a versão digital fica disponível no aplicativo Gov.br depois que a carteira é aprovada e emitida.

O documento também possui QR Code, que permite verificar a autenticidade das informações, além de seguir padrões internacionais. A CIN pode ser usada como documento de viagem em países do Mercosul, mas quem tem viagem marcada e precisa do documento com urgência deve verificar o serviço específico de carteira de identidade provisória para viagem.

Como pedir a CIN em São Paulo?

O primeiro passo para pedir a Carteira de Identidade Nacional em São Paulo é fazer o agendamento no Poupatempo. O agendamento é pessoal e intransferível, ou seja, cada pessoa precisa ter o próprio horário marcado.

O pedido pode ser feito pelos seguintes canais:

site do Poupatempo;

aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR;

WhatsApp do Poupatempo;

totens de autoatendimento disponíveis em unidades, shoppings, estações e outros pontos do estado.

Para agendar, o cidadão deve acessar o canal escolhido, entrar com a conta Gov.br, selecionar o serviço de emissão da Carteira de Identidade Nacional e escolher a unidade, a data e o horário disponíveis.

Não é necessário apresentar documentos na etapa de agendamento. Os documentos serão exigidos no atendimento presencial.

Quais documentos levar para tirar a CIN?

Para brasileiros nascidos no Brasil, os documentos obrigatórios são a certidão conforme o estado civil atual e o número do CPF. O CPF pode ser informado ou apresentado em algum documento oficial que contenha esse número.

Quem é solteiro deve apresentar certidão de nascimento original ou autenticada, em formato físico ou digital, acompanhada de cópia simples.

Quem é casado, separado, divorciado ou viúvo deve apresentar certidão de casamento original ou autenticada, em formato físico ou digital, com a averbação do estado civil atual, também acompanhada de cópia simples.

A averbação é a anotação feita pelo cartório na certidão para registrar mudanças como casamento, separação, divórcio ou falecimento do cônjuge.

Certidões digitais são aceitas, desde que sejam documentos eletrônicos válidos, assinados digitalmente pelo cartório e passíveis de validação no momento do atendimento.

É importante que os documentos estejam legíveis, sem rasuras e sem danos. Certidões plastificadas podem ser recusadas, porque a plastificação pode comprometer elementos de segurança do papel.

Menores de idade podem tirar a CIN?

Sim. Menores de idade também podem tirar a Carteira de Identidade Nacional, mas há regras específicas.

Menores de 16 anos precisam estar acompanhados pelo responsável legal, que deve apresentar documento de identificação e CPF. Caso o responsável não possa comparecer, é necessário levar autorização assinada, além dos documentos exigidos pelo Poupatempo.

Para crianças e adolescentes, a certidão de nascimento continua sendo o principal documento apresentado no atendimento.

E quem nunca teve RG em São Paulo?

Pessoas maiores de 18 anos que nunca tiveram RG emitido em São Paulo podem passar por uma verificação mais detalhada. O procedimento é adotado para aumentar a segurança da emissão e evitar fraudes.

Nesses casos, além da certidão e do CPF, é recomendável levar documentos complementares, como RG de outro estado, carteira de trabalho, CNH, título de eleitor, certificado militar, carteira profissional ou boletim de ocorrência em caso de perda, furto ou roubo.

Esses documentos podem ajudar na validação dos dados e reduzir o prazo de análise.

Como é o atendimento no Poupatempo?

No dia marcado, o cidadão deve comparecer à unidade escolhida com o protocolo de agendamento e todos os documentos exigidos.

Durante o atendimento, os dados são conferidos e, em seguida, são coletadas foto, digitais e assinatura. Segundo as regras do serviço, o atendimento presencial costuma levar cerca de 15 minutos, desde que a documentação esteja correta.

Também há orientações para a foto do documento. A recomendação é evitar roupa branca ou muito clara. Não é permitido sorrir na foto. O uso de itens na cabeça só é aceito por motivo médico ou religioso, com comprovante. Óculos escuros são permitidos apenas para pessoas com deficiência visual, mediante laudo médico.

Quanto custa a Carteira de Identidade Nacional?

A primeira via da Carteira de Identidade Nacional é gratuita em São Paulo. O cidadão não paga taxa para agendar, comparecer ao atendimento, acompanhar a emissão ou retirar o documento.

A gratuidade vale para a primeira emissão da CIN em papel. Quem precisar de segunda via deve verificar as regras e eventuais valores atualizados nos canais oficiais do Poupatempo antes de fazer o pedido.

Qual o prazo para a CIN ficar pronta em SP?

A Carteira de Identidade Nacional fica pronta em até 22 dias úteis em São Paulo, de acordo com o Poupatempo.

Depois do atendimento, o cidadão pode acompanhar o andamento do pedido pelos canais do Poupatempo, como site, aplicativo, WhatsApp ou totens de autoatendimento.

Quando a CIN estiver pronta, a retirada deve ser feita no mesmo local em que o pedido foi realizado. Também é possível solicitar o envio pelos Correios, desde que essa opção seja escolhida durante o processo.

Com o protocolo, qualquer pessoa pode retirar o documento. Sem o protocolo, a retirada deve ser feita pelo próprio titular ou pelo responsável legal, no caso de menores de idade.

Como acessar a CIN digital?

A versão digital da Carteira de Identidade Nacional fica disponível no aplicativo Gov.br depois que o documento físico é emitido.

Para acessar, basta entrar no aplicativo Gov.br, ir até a carteira de documentos e adicionar a CIN. A versão digital tem QR Code e pode ser usada pelo celular em situações em que o documento digital é aceito.

O RG antigo ainda vale?

Sim. O antigo RG continua válido até 2032, conforme as regras federais de transição para a nova Carteira de Identidade Nacional. Por isso, não é necessário trocar o documento imediatamente se ele estiver em bom estado e com dados atualizados.

Mesmo assim, o cidadão pode pedir a CIN a qualquer momento. A troca é recomendada principalmente para quem precisa atualizar dados pessoais, teve o documento perdido, furtado ou danificado, ou quer passar a usar o novo modelo com CPF como identificação única.

Qual é a validade da nova identidade?

A validade da Carteira de Identidade Nacional varia conforme a idade do titular no momento da emissão.

Para crianças de 0 a 12 anos incompletos, a validade é de 5 anos. Para pessoas de 12 a 60 anos incompletos, a validade é de 10 anos. Para pessoas acima de 60 anos, a validade é indeterminada.

O que conferir antes de ir ao Poupatempo?

Antes de sair de casa, confira se o agendamento está confirmado, se a certidão corresponde ao seu estado civil atual e se todos os documentos estão legíveis.

Quem pretende incluir informações adicionais na CIN, como CNH, título de eleitor, carteira de trabalho, PIS/Pasep, tipo sanguíneo, símbolo de deficiência, informação de TEA ou declaração de doador de órgãos, deve verificar antes quais comprovantes são aceitos.

A principal dica é não deixar para separar os documentos no dia do atendimento. Certidão errada, documento rasurado ou falta de CPF podem impedir a emissão e obrigar o cidadão a fazer novo agendamento.

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