Caixa ainda esta em greve hoje; veja situação dos Correios e

Caixa ainda esta em greve hoje; veja situação dos Correios e

A greve dos empregados da Caixa Econômica Federal continua nesta sexta-feira (18), mas uma nova proposta apresentada pelo banco pode mudar os rumos da paralisação. Os trabalhadores devem votar o acordo na próxima segunda-feira (21). Nos Correios, a greve nacional também permanece sem uma data definida para terminar. O Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinou a manutenção de pelo menos 80% do efetivo durante a paralisação.

Quando acaba a greve da Caixa?

A greve da Caixa começou em 10 de setembro e continua por tempo indeterminado. A situação, porém, avançou após uma nova rodada de negociação entre o banco e representantes dos empregados.

Na madrugada de quinta-feira (17), a Caixa apresentou uma nova proposta para o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2026/2028. O texto será levado à votação dos trabalhadores na segunda-feira (21), quando a categoria decidirá se encerra ou mantém a paralisação.

Um dos principais pontos da negociação é o Saúde Caixa. Pela nova proposta, a participação máxima da Caixa no custeio do plano passaria de 6,5% para 9% da folha de pagamento a partir de 2027.

O texto também mantém o modelo solidário do plano e o pacto intergeracional, sem cobrança diferenciada de acordo com a idade. Para 2026, não está previsto reajuste das mensalidades, e a Caixa assumiria o déficit do plano.

A proposta ainda prevê redução de R$ 150 para R$ 120 na cobrança de consultas em pronto atendimento e manutenção da isenção de coparticipação em atendimentos por telemedicina.

Como ficam os serviços da Caixa?

Enquanto a greve continua, a Caixa orienta os clientes a utilizar os canais digitais e os pontos de atendimento que permanecem disponíveis.

Entre as alternativas estão:

aplicativo CAIXA;

Internet Banking;

WhatsApp CAIXA;

CAIXA Tem;

caixas eletrônicos;

casas lotéricas;

Correspondentes CAIXA Aqui;

terminais Banco24Horas.

O atendimento telefônico também continua disponível pelo Alô CAIXA, nos números 4004-0104, para capitais e regiões metropolitanas, e 0800-104-0104, para as demais localidades.

Greve dos Correios acaba quando?

A paralisação dos trabalhadores dos Correios também segue por tempo indeterminado. O movimento começou em 10 de setembro, depois que as negociações para o acordo coletivo terminaram sem consenso.

O caso foi levado ao TST. Em decisão liminar, o tribunal determinou que 80% dos funcionários sejam mantidos em atividade durante a greve, incluindo setores de atendimento, transporte, tratamento e distribuição.

O julgamento do dissídio coletivo está previsto para 21 de setembro, quando o tribunal deverá analisar o impasse entre a estatal e os trabalhadores.

Mesmo com a paralisação, os Correios informam que as agências continuam abertas e que foram adotadas medidas para reduzir os efeitos sobre a operação. Entre elas estão o remanejamento de funcionários, veículos e a realização de mutirões para manter o fluxo de encomendas e correspondências.

Por enquanto, portanto, não há uma data definida para o fim da greve dos Correios. A situação pode mudar após o julgamento no TST ou caso trabalhadores e empresa cheguem a um acordo antes da sessão.