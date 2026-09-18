Economia

Dia 18 de setembro é feriado de quê? Vejas as cidades que param hoje

Diversas cidades têm feriado hoje

Escrito por Anny Malagolini
Imagem de calendário sobre o feriado 18 de setembro Foto: Getty Images
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Moradores de diversas cidades brasileiras terão feriado municipal nesta sexta-feira, 18 de setembro de 2026. A data é marcada por comemorações relacionadas ao aniversário, à emancipação ou a eventos importantes para a história dos municípios. Por se tratar de feriados municipais, a folga não vale para todo o estado. A determinação é válida apenas nas cidades que incluíram a data no calendário oficial de feriados locais.

Cidades com feriado em 18 de setembro

Entre os municípios que têm comemorações previstas para 18 de setembro estão cidades dos estados da Bahia, Ceará, Minas Gerais e Paraná. Confira a lista de municípios que têm feriado municipal na sexta-feira:

Feira de Santana (BA) – Aniversário do município
Tapiramutá (BA) – Feriado municipal
Boa Ventura de São Roque (PR) – Feriado municipal
Varjota (CE) – Aniversário do município
Lambari (MG) – Aniversário do município
Aimorés (MG) – Aniversário do município
Extrema (MG) – Aniversário do município
Esmeraldas (MG) – Emancipação político-administrativa
Feriado municipal altera funcionamento

Em cidades onde 18 de setembro é considerado feriado municipal, órgãos públicos, escolas e estabelecimentos podem adotar horários diferenciados ou permanecer fechados. O funcionamento de serviços essenciais, como unidades de saúde e segurança, segue regras próprias.

A Lei nº 9.093/1995 diferencia os feriados civis e religiosos e estabelece que determinadas datas municipais dependem de legislação local. Dessa forma, a confirmação de um feriado em 18 de setembro deve ser feita com base na legislação ou nos atos oficiais do respectivo município.

Em Esmeraldas (MG), por exemplo, a data está relacionada às comemorações da emancipação político-administrativa. Já em Feira de Santana (BA), a data aparece associada ao aniversário do município.

Como calendários municipais podem sofrer alterações por meio de leis ou decretos, a recomendação é consultar os canais oficiais da prefeitura antes de programar o expediente ou o fechamento de estabelecimentos na sexta-feira, 18 de setembro.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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