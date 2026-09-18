Dia 18 de setembro é feriado de quê? Vejas as cidades que param hoje

Dia 18 de setembro é feriado de quê? Vejas as cidades que param hoje

Moradores de diversas cidades brasileiras terão feriado municipal nesta sexta-feira, 18 de setembro de 2026. A data é marcada por comemorações relacionadas ao aniversário, à emancipação ou a eventos importantes para a história dos municípios. Por se tratar de feriados municipais, a folga não vale para todo o estado. A determinação é válida apenas nas cidades que incluíram a data no calendário oficial de feriados locais.

Cidades com feriado em 18 de setembro

Entre os municípios que têm comemorações previstas para 18 de setembro estão cidades dos estados da Bahia, Ceará, Minas Gerais e Paraná. Confira a lista de municípios que têm feriado municipal na sexta-feira:

Feira de Santana (BA) – Aniversário do município

Tapiramutá (BA) – Feriado municipal

Boa Ventura de São Roque (PR) – Feriado municipal

Varjota (CE) – Aniversário do município

Lambari (MG) – Aniversário do município

Aimorés (MG) – Aniversário do município

Extrema (MG) – Aniversário do município

Esmeraldas (MG) – Emancipação político-administrativa

Feriado municipal altera funcionamento

Em cidades onde 18 de setembro é considerado feriado municipal, órgãos públicos, escolas e estabelecimentos podem adotar horários diferenciados ou permanecer fechados. O funcionamento de serviços essenciais, como unidades de saúde e segurança, segue regras próprias.

A Lei nº 9.093/1995 diferencia os feriados civis e religiosos e estabelece que determinadas datas municipais dependem de legislação local. Dessa forma, a confirmação de um feriado em 18 de setembro deve ser feita com base na legislação ou nos atos oficiais do respectivo município.

Em Esmeraldas (MG), por exemplo, a data está relacionada às comemorações da emancipação político-administrativa. Já em Feira de Santana (BA), a data aparece associada ao aniversário do município.

Como calendários municipais podem sofrer alterações por meio de leis ou decretos, a recomendação é consultar os canais oficiais da prefeitura antes de programar o expediente ou o fechamento de estabelecimentos na sexta-feira, 18 de setembro.

Confira as últimas notícias