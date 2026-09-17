Com a greve da Caixa, que horas cai o Bolsa Família no Caixa Tem?

Com a greve da Caixa, que horas cai o Bolsa Família no Caixa Tem?

O pagamento do Bolsa Família de setembro começa nesta quinta-feira (17), em meio à greve dos funcionários da Caixa Econômica Federal. A paralisação, iniciada no dia 10 de setembro, pode gerar dúvidas entre os beneficiários sobre um possível atraso no depósito do benefício. Veja como fica.

Bolsa Família cai que horas no Caixa Tem hoje?

Não existe um horário único oficial para o dinheiro do Bolsa Família aparecer no Caixa Tem. A liberação pode ocorrer ao longo do dia previsto no calendário, conforme o processamento do pagamento. Na prática, porém, a greve não muda o calendário do Bolsa Família. A Caixa informou que os pagamentos de setembro estão mantidos e que os beneficiários podem movimentar os recursos normalmente pelos canais digitais.

Por isso, quem tem direito ao benefício nesta quinta-feira (17) pode consultar o aplicativo desde a madrugada, mas não há garantia de que o valor estará disponível exatamente à meia-noite ou em determinado horário.

A greve da Caixa não muda esse procedimento. O pagamento segue programado e pode ser movimentado pelo Caixa Tem mesmo durante a paralisação.

Bolsa Família não caiu hoje: o que fazer?

Se o benefício ainda não apareceu no Caixa Tem, não significa necessariamente que houve atraso. O primeiro passo é conferir se a data de pagamento corresponde ao final do NIS.

Para verificar se o dinheiro já está disponível:

1 – Abra o aplicativo Caixa Tem;

2 – Entre com CPF e senha;

3 – Acesse a opção de saldo ou extrato;

4 – Confira se o pagamento do Bolsa Família aparece na conta.

Se o aplicativo apresentar instabilidade, é possível tentar novamente mais tarde. Em dias de pagamento, o volume de acessos pode aumentar.

A greve afeta o atendimento e alguns serviços presenciais da Caixa, mas não suspendeu o calendário do Bolsa Família de setembro. Os beneficiários podem movimentar o dinheiro pelo Caixa Tem e também utilizar o cartão para fazer compras na função débito. O saque pode ser realizado em canais disponíveis, como terminais de autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Também há uma situação específica neste mês: o governo unificou o pagamento para beneficiários de 179 municípios em situação de emergência ou calamidade pública. Nesses locais, o recurso pode ser movimentado a partir desta quinta-feira (17), independentemente do final do NIS. A medida contempla municípios de Acre, Amazonas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Roraima, São Paulo e Sergipe.

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