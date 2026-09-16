Hoje? Quando acaba a greve da Caixa Econômica Federal

Hoje? Quando acaba a greve da Caixa Econômica Federal

A greve da Caixa Econômica Federal continua nesta quarta-feira (16), mas uma nova rodada de negociação entre o banco e os empregados pode abrir caminho para um acordo. A paralisação, iniciada em 10 de setembro, ainda não tem data definida para acabar.

Que dia acaba a greve da Caixa Econômica Federal?

Até o momento, não há previsão oficial para o fim da greve da Caixa. No entanto, a Caixa marcou para hoje uma reunião com representantes dos trabalhadores para discutir a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). O encontro ocorreu após a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) cobrar a retomada das negociações.

A categoria rejeitou uma proposta apresentada anteriormente pelo banco. Segundo a Contraf-CUT, mais de 90% das bases sindicais recusaram o texto.

Um dos principais pontos de discordância é o Saúde Caixa, plano de assistência médica dos empregados. Os trabalhadores são contrários a alterações no modelo de custeio que possam aumentar os valores pagos por empregados, aposentados e dependentes.

A pauta também envolve reajuste salarial, contratação de novos funcionários, condições de trabalho e manutenção de direitos previstos no acordo coletivo.

A continuidade ou o encerramento da paralisação dependerá do resultado das negociações. A categoria afirma que manterá o movimento enquanto não houver um acordo.

Como ficam os serviços da Caixa durante a greve?

Mesmo com a paralisação dos empregados, a Caixa informa que os clientes podem utilizar os canais digitais e remotos do banco. Entre as opções estão o aplicativo CAIXA, Internet Banking, CAIXA Tem e WhatsApp CAIXA.

Também continuam disponíveis o atendimento telefônico pelo Alô CAIXA, caixas eletrônicos, lotéricas, Correspondentes CAIXA Aqui e terminais do Banco24Horas.

Segundo o banco, foram realizadas 54 reuniões de negociação coletiva desde o início da campanha salarial, com quatro propostas apresentadas aos representantes dos empregados.

A Caixa afirmou que decidiu reabrir a mesa de negociação por considerar o diálogo o caminho para buscar um acordo que atenda aos interesses dos empregados, clientes e da instituição.

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