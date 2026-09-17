Quando será pago o aumento do Bolsa Família por Lula?

O Bolsa Família terá os valores reajustados em 15,04% a partir de outubro de 2026. O novo pagamento começa em 19 de outubro, seguindo o calendário conforme o final do NIS. Com a correção, o benefício mínimo por família passa de R$ 600 para R$ 691. O reajuste foi oficializado pelo governo federal nesta quinta-feira (17) e considera a inflação acumulada pelo INPC entre março de 2023 e agosto de 2026.

Quando começa o pagamento do Bolsa Família com reajuste?

Os beneficiários começarão a receber os valores atualizados em 19 de outubro, data destinada às famílias com NIS terminado em 1. Os depósitos seguem até 30 de outubro, quando será contemplado quem tem NIS final 0. O calendário oficial do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social mantém a distribuição dos pagamentos de acordo com o último dígito do NIS. A ordem dos pagamentos em outubro será: NIS final 1 em 19 de outubro; 2 em 20 de outubro; 3 em 21 de outubro; 4 em 22 de outubro; 5 em 23 de outubro; 6 em 26 de outubro; 7 em 27 de outubro; 8 em 28 de outubro; 9 em 29 de outubro; e 0 em 30 de outubro.

Com a atualização, o Benefício de Renda de Cidadania sobe de R$ 142 para R$ 164 por integrante da família. O Benefício Primeira Infância, destinado a crianças de até sete anos incompletos, passa de R$ 150 para R$ 173. Já o Benefício Variável Familiar, pago em situações como gestação, amamentação e para jovens de 7 a 18 anos incompletos, aumenta de R$ 50 para R$ 58.

O piso de R$ 691 será garantido por meio do Benefício Complementar quando a soma das parcelas destinadas aos integrantes da família não atingir esse valor. O benefício médio deverá passar de R$ 675 para aproximadamente R$ 777. (Exame)

Para ter direito ao programa, a família precisa estar inscrita no CadÚnico e atender aos critérios de renda e às demais condições previstas nas regras do Bolsa Família. O reajuste terá impacto estimado de R$ 5,8 bilhões nas contas públicas em 2026 e de cerca de R$ 22 bilhões em 2027.

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