Economia

Quando será pago o aumento do Bolsa Família por Lula?

Todos os beneficiários terão reajuste

Escrito por Anny Malagolini
aumento do Bolsa Família Foto: USP
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

O Bolsa Família terá os valores reajustados em 15,04% a partir de outubro de 2026. O novo pagamento começa em 19 de outubro, seguindo o calendário conforme o final do NIS. Com a correção, o benefício mínimo por família passa de R$ 600 para R$ 691. O reajuste foi oficializado pelo governo federal nesta quinta-feira (17) e considera a inflação acumulada pelo INPC entre março de 2023 e agosto de 2026.

Quando começa o pagamento do Bolsa Família com reajuste?

Os beneficiários começarão a receber os valores atualizados em 19 de outubro, data destinada às famílias com NIS terminado em 1. Os depósitos seguem até 30 de outubro, quando será contemplado quem tem NIS final 0. O calendário oficial do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social mantém a distribuição dos pagamentos de acordo com o último dígito do NIS. A ordem dos pagamentos em outubro será: NIS final 1 em 19 de outubro; 2 em 20 de outubro; 3 em 21 de outubro; 4 em 22 de outubro; 5 em 23 de outubro; 6 em 26 de outubro; 7 em 27 de outubro; 8 em 28 de outubro; 9 em 29 de outubro; e 0 em 30 de outubro.

Com a atualização, o Benefício de Renda de Cidadania sobe de R$ 142 para R$ 164 por integrante da família. O Benefício Primeira Infância, destinado a crianças de até sete anos incompletos, passa de R$ 150 para R$ 173. Já o Benefício Variável Familiar, pago em situações como gestação, amamentação e para jovens de 7 a 18 anos incompletos, aumenta de R$ 50 para R$ 58.

O piso de R$ 691 será garantido por meio do Benefício Complementar quando a soma das parcelas destinadas aos integrantes da família não atingir esse valor. O benefício médio deverá passar de R$ 675 para aproximadamente R$ 777. (Exame)

Para ter direito ao programa, a família precisa estar inscrita no CadÚnico e atender aos critérios de renda e às demais condições previstas nas regras do Bolsa Família. O reajuste terá impacto estimado de R$ 5,8 bilhões nas contas públicas em 2026 e de cerca de R$ 22 bilhões em 2027.

Leia também: que horas cai o bolsa família

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
que horas cai o Bolsa Família

Com a greve da Caixa, que horas cai o Bolsa Família no Caixa Tem?

greve caixa 2026

Greve da Caixa hoje: veja situação e novo prazo de paralisação

Quando acaba a greve da Caixa Econômica Federal

Hoje? Quando acaba a greve da Caixa Econômica Federal

Correios estão em greve hoje: veja como ficam entregas e prazos

Correios estão em greve hoje: veja como ficam entregas e prazos

Reunião do Copom

Reunião do Copom pode cortar Taxa Selic; veja previsão do juros em setembro

Caixa está em greve até quando; Correios mantêm paralisação

Caixa está em greve até quando; Correios mantêm paralisação

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes