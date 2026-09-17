Economia

Greve da Caixa hoje: veja situação e novo prazo de paralisação

Greve da Caixa continua até segunda-feira após nova proposta do banco

Escrito por Anny Malagolini
greve caixa 2026 Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
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A greve dos funcionários da Caixa Econômica Federal continua pelo menos até segunda-feira (21), mesmo após o banco apresentar uma nova proposta para o Saúde Caixa. O texto foi apresentado na madrugada desta quinta-feira (17), depois de uma rodada de negociação iniciada na quarta-feira (16), em São Paulo.

O que precusa para acabar a greve da Caixa?

A paralisação começou em 10 de setembro e foi deflagrada após a rejeição da proposta anterior de renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). Agora, os empregados deverão decidir em assembleias eletrônicas se aceitam as novas condições apresentadas pela Caixa.

Caso o acordo seja aprovado, a expectativa das entidades sindicais é de encerramento da greve.

Um dos principais pontos da nova proposta é o aumento da participação da Caixa no custeio do plano de saúde. A partir de 2027, o teto de participação do banco passará de 6,5% para 9% da folha de pagamento, segundo a Contraf-CUT e a Comissão Executiva dos Empregados (CEE).

O texto também mantém o chamado pacto intergeracional, sem cobrança diferenciada por faixa etária, e preserva o Saúde Caixa no ACT.

Para 2026, não haverá reajuste nas mensalidades e, segundo as entidades sindicais, a Caixa ficará responsável por absorver o déficit do plano.

A contribuição dos titulares será de 3,7% da remuneração-base a partir de 2027. Para dependentes, a proposta estabelece mensalidades de R$ 560 para dependentes diretos, R$ 660 para filhos entre 21 e 24 anos e R$ 900 para filhos de 24 a 27 anos e pais ou mães remanescentes.

A cobrança por consulta em pronto atendimento também foi reduzida de R$ 150 para R$ 120. A isenção de coparticipação para telemedicina será mantida.

Como ficam os dias parados

A proposta prevê o abono do dia 20 de agosto. Já os dias úteis de greve deverão ser compensados pelos empregados em até 180 dias, caso o acordo seja aprovado.

O banco também apresentou mudanças no programa de remuneração variável Super Caixa. A premiação inicial por habilitação passará de 25% para 50%, além de alterações nos critérios de avaliação.

A Caixa ainda manteve a previsão de um prêmio extraordinário de R$ 3 mil por empregado, vinculado ao cumprimento de metas operacionais.

Por enquanto, portanto, a greve da Caixa continua e a próxima decisão será tomada pelos trabalhadores nas assembleias de segunda-feira (21).

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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