Caixa antecipa Bolsa Família de novembro e dezembro; confira as datas
Veja as datas de pagamento
Milhões de famílias que recebem o Bolsa Família terão acesso ao benefício antes do previsto nos últimos meses de 2026. O Governo Federal confirmou a antecipação dos pagamentos de novembro e dezembro, com mudanças no calendário que levam em consideração o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).
A alteração reduz o período de espera para os beneficiários. Em vez de distribuir os depósitos ao longo de dez dias úteis, a Caixa Econômica Federal concentrará os pagamentos em um intervalo menor.
A medida segue o modelo adotado em outubro e tem como objetivo facilitar o acesso ao dinheiro, principalmente para famílias que vivem em regiões mais vulneráveis a eventos climáticos.
Outra novidade é o valor do benefício. Com o reajuste anunciado pelo governo, o pagamento mínimo passou para R$ 691, enquanto a média estimada chegou a R$ 777 por família, considerando os adicionais.
Quando será pago o Bolsa Família de novembro de 2026?
O pagamento de novembro começará no dia 16 e seguirá até 18 de novembro. A principal mudança está na concentração dos depósitos: beneficiários com diferentes finais de NIS receberão no mesmo dia.
Confira as datas:
|Final do NIS
|Data de pagamento
|1
|16 de novembro
|2
|17 de novembro
|3
|18 de novembro
|4
|18 de novembro
|5
|18 de novembro
|6
|18 de novembro
|7
|18 de novembro
|8
|18 de novembro
|9
|18 de novembro
|0
|18 de novembro
Com o calendário antecipado, quem normalmente recebe nos últimos dias do mês poderá movimentar o dinheiro antes. É o caso, principalmente, das famílias com NIS terminado em 8, 9 e 0.
Calendário do Bolsa Família de dezembro também foi antecipado
Em dezembro, os depósitos também serão realizados antes do calendário tradicional. A previsão é que os pagamentos comecem no dia 10 e sejam concluídos em 14 de dezembro.
Veja quando cada grupo poderá receber:
|Final do NIS
|Data de pagamento
|1
|10 de dezembro
|2
|11 de dezembro
|3
|14 de dezembro
|4
|14 de dezembro
|5
|14 de dezembro
|6
|14 de dezembro
|7
|14 de dezembro
|8
|14 de dezembro
|9
|14 de dezembro
|0
|14 de dezembro
A antecipação não significa que haverá uma parcela extra. Os beneficiários continuarão recebendo um pagamento mensal, mas terão acesso aos recursos em datas anteriores às previstas no calendário habitual.
Por que o Governo Federal antecipou os pagamentos?
A mudança foi estabelecida pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), por meio da Portaria MDS nº 1.221, publicada em 19 de outubro de 2026.
A decisão considera a possibilidade de impactos provocados por eventos climáticos, especialmente os efeitos previstos do super El Niño. Entre os riscos estão chuvas intensas, enchentes e períodos prolongados de estiagem.
Com a concentração dos depósitos, o governo busca facilitar o acesso das famílias aos recursos para a compra de alimentos, medicamentos e outros itens essenciais.
Bolsa Família tem novo valor mínimo de R$ 691
Além da mudança no calendário, os beneficiários também passaram a contar com novos valores. O reajuste de 15,04% elevou o pagamento mínimo de R$ 600 para R$ 691.
O valor médio estimado do programa chegou a R$ 777, considerando os adicionais pagos conforme a composição familiar.
Confira os valores:
- Benefício mínimo: R$ 691 por família;
- Benefício médio estimado: R$ 777;
- Benefício de Renda de Cidadania: R$ 164 por integrante;
- Benefício Primeira Infância: R$ 173 por criança menor de 7 anos;
- Benefício Variável Familiar: R$ 58 para gestantes, nutrizes e crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos.
O total recebido depende da quantidade de integrantes da família e dos benefícios adicionais aos quais ela tem direito. Por isso, famílias com crianças pequenas, gestantes e adolescentes podem receber valores superiores ao mínimo estabelecido.
Quem tem direito ao pagamento antecipado?
A antecipação contempla as famílias que já estão incluídas no Bolsa Família e têm parcelas autorizadas para novembro e dezembro.
Para participar do programa, é necessário atender aos critérios de renda, com limite de até R$ 218 mensais por pessoa da família, e manter os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico).
Também é preciso cumprir as exigências relacionadas à saúde e à educação, como:
- Manter crianças e adolescentes frequentando a escola;
- Cumprir o calendário de vacinação infantil;
- Realizar o acompanhamento pré-natal, no caso das gestantes.
Quem ainda não está inscrito pode procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para fazer o cadastro. A inscrição, entretanto, não garante a entrada imediata no programa, já que a seleção depende da análise do governo.
Como consultar a data e o valor do Bolsa Família?
Os beneficiários podem consultar o calendário, verificar o valor da parcela e acompanhar a situação do benefício pelo aplicativo Bolsa Família ou pelo Caixa Tem.
O Caixa Tem também permite movimentar o dinheiro pelo celular, fazer transferências via Pix e pagar contas, sem a necessidade de ir até uma agência.
Quem preferir sacar o benefício pode utilizar os caixas eletrônicos da Caixa, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.
Em caso de dúvidas, os canais de atendimento são:
- Caixa Econômica Federal: telefone 111;
- Disque Social: telefone 121.
A recomendação é consultar os aplicativos antes de se deslocar para realizar o saque e conferir se o pagamento já está disponível.