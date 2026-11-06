Economia

Caixa antecipa Bolsa Família de novembro e dezembro; confira as datas

Veja as datas de pagamento

Escrito por Anny Malagolini
Bolsa Família
Foto: gov
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Milhões de famílias que recebem o Bolsa Família terão acesso ao benefício antes do previsto nos últimos meses de 2026. O Governo Federal confirmou a antecipação dos pagamentos de novembro e dezembro, com mudanças no calendário que levam em consideração o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

A alteração reduz o período de espera para os beneficiários. Em vez de distribuir os depósitos ao longo de dez dias úteis, a Caixa Econômica Federal concentrará os pagamentos em um intervalo menor.

A medida segue o modelo adotado em outubro e tem como objetivo facilitar o acesso ao dinheiro, principalmente para famílias que vivem em regiões mais vulneráveis a eventos climáticos.

Outra novidade é o valor do benefício. Com o reajuste anunciado pelo governo, o pagamento mínimo passou para R$ 691, enquanto a média estimada chegou a R$ 777 por família, considerando os adicionais.

Quando será pago o Bolsa Família de novembro de 2026?

O pagamento de novembro começará no dia 16 e seguirá até 18 de novembro. A principal mudança está na concentração dos depósitos: beneficiários com diferentes finais de NIS receberão no mesmo dia.

Confira as datas:

Final do NISData de pagamento
116 de novembro
217 de novembro
318 de novembro
418 de novembro
518 de novembro
618 de novembro
718 de novembro
818 de novembro
918 de novembro
018 de novembro

Com o calendário antecipado, quem normalmente recebe nos últimos dias do mês poderá movimentar o dinheiro antes. É o caso, principalmente, das famílias com NIS terminado em 8, 9 e 0.

Calendário do Bolsa Família de dezembro também foi antecipado

Em dezembro, os depósitos também serão realizados antes do calendário tradicional. A previsão é que os pagamentos comecem no dia 10 e sejam concluídos em 14 de dezembro.

Veja quando cada grupo poderá receber:

Final do NISData de pagamento
110 de dezembro
211 de dezembro
314 de dezembro
414 de dezembro
514 de dezembro
614 de dezembro
714 de dezembro
814 de dezembro
914 de dezembro
014 de dezembro

A antecipação não significa que haverá uma parcela extra. Os beneficiários continuarão recebendo um pagamento mensal, mas terão acesso aos recursos em datas anteriores às previstas no calendário habitual.

Por que o Governo Federal antecipou os pagamentos?

A mudança foi estabelecida pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), por meio da Portaria MDS nº 1.221, publicada em 19 de outubro de 2026.

A decisão considera a possibilidade de impactos provocados por eventos climáticos, especialmente os efeitos previstos do super El Niño. Entre os riscos estão chuvas intensas, enchentes e períodos prolongados de estiagem.

Com a concentração dos depósitos, o governo busca facilitar o acesso das famílias aos recursos para a compra de alimentos, medicamentos e outros itens essenciais.

Bolsa Família tem novo valor mínimo de R$ 691

Além da mudança no calendário, os beneficiários também passaram a contar com novos valores. O reajuste de 15,04% elevou o pagamento mínimo de R$ 600 para R$ 691.

O valor médio estimado do programa chegou a R$ 777, considerando os adicionais pagos conforme a composição familiar.

Confira os valores:

  • Benefício mínimo: R$ 691 por família;
  • Benefício médio estimado: R$ 777;
  • Benefício de Renda de Cidadania: R$ 164 por integrante;
  • Benefício Primeira Infância: R$ 173 por criança menor de 7 anos;
  • Benefício Variável Familiar: R$ 58 para gestantes, nutrizes e crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos.

O total recebido depende da quantidade de integrantes da família e dos benefícios adicionais aos quais ela tem direito. Por isso, famílias com crianças pequenas, gestantes e adolescentes podem receber valores superiores ao mínimo estabelecido.

Quem tem direito ao pagamento antecipado?

A antecipação contempla as famílias que já estão incluídas no Bolsa Família e têm parcelas autorizadas para novembro e dezembro.

Para participar do programa, é necessário atender aos critérios de renda, com limite de até R$ 218 mensais por pessoa da família, e manter os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico).

Também é preciso cumprir as exigências relacionadas à saúde e à educação, como:

  • Manter crianças e adolescentes frequentando a escola;
  • Cumprir o calendário de vacinação infantil;
  • Realizar o acompanhamento pré-natal, no caso das gestantes.

Quem ainda não está inscrito pode procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para fazer o cadastro. A inscrição, entretanto, não garante a entrada imediata no programa, já que a seleção depende da análise do governo.

Como consultar a data e o valor do Bolsa Família?

Os beneficiários podem consultar o calendário, verificar o valor da parcela e acompanhar a situação do benefício pelo aplicativo Bolsa Família ou pelo Caixa Tem.

O Caixa Tem também permite movimentar o dinheiro pelo celular, fazer transferências via Pix e pagar contas, sem a necessidade de ir até uma agência.

Quem preferir sacar o benefício pode utilizar os caixas eletrônicos da Caixa, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Em caso de dúvidas, os canais de atendimento são:

  • Caixa Econômica Federal: telefone 111;
  • Disque Social: telefone 121.

A recomendação é consultar os aplicativos antes de se deslocar para realizar o saque e conferir se o pagamento já está disponível.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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