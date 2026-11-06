Caixa antecipa Bolsa Família de novembro e dezembro; confira as datas

Milhões de famílias que recebem o Bolsa Família terão acesso ao benefício antes do previsto nos últimos meses de 2026. O Governo Federal confirmou a antecipação dos pagamentos de novembro e dezembro, com mudanças no calendário que levam em consideração o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

A alteração reduz o período de espera para os beneficiários. Em vez de distribuir os depósitos ao longo de dez dias úteis, a Caixa Econômica Federal concentrará os pagamentos em um intervalo menor.

A medida segue o modelo adotado em outubro e tem como objetivo facilitar o acesso ao dinheiro, principalmente para famílias que vivem em regiões mais vulneráveis a eventos climáticos.

Outra novidade é o valor do benefício. Com o reajuste anunciado pelo governo, o pagamento mínimo passou para R$ 691, enquanto a média estimada chegou a R$ 777 por família, considerando os adicionais.

Quando será pago o Bolsa Família de novembro de 2026?

O pagamento de novembro começará no dia 16 e seguirá até 18 de novembro. A principal mudança está na concentração dos depósitos: beneficiários com diferentes finais de NIS receberão no mesmo dia.

Confira as datas:

Final do NIS Data de pagamento 1 16 de novembro 2 17 de novembro 3 18 de novembro 4 18 de novembro 5 18 de novembro 6 18 de novembro 7 18 de novembro 8 18 de novembro 9 18 de novembro 0 18 de novembro

Com o calendário antecipado, quem normalmente recebe nos últimos dias do mês poderá movimentar o dinheiro antes. É o caso, principalmente, das famílias com NIS terminado em 8, 9 e 0.

Calendário do Bolsa Família de dezembro também foi antecipado

Em dezembro, os depósitos também serão realizados antes do calendário tradicional. A previsão é que os pagamentos comecem no dia 10 e sejam concluídos em 14 de dezembro.

Veja quando cada grupo poderá receber:

Final do NIS Data de pagamento 1 10 de dezembro 2 11 de dezembro 3 14 de dezembro 4 14 de dezembro 5 14 de dezembro 6 14 de dezembro 7 14 de dezembro 8 14 de dezembro 9 14 de dezembro 0 14 de dezembro

A antecipação não significa que haverá uma parcela extra. Os beneficiários continuarão recebendo um pagamento mensal, mas terão acesso aos recursos em datas anteriores às previstas no calendário habitual.

Por que o Governo Federal antecipou os pagamentos?

A mudança foi estabelecida pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), por meio da Portaria MDS nº 1.221, publicada em 19 de outubro de 2026.

A decisão considera a possibilidade de impactos provocados por eventos climáticos, especialmente os efeitos previstos do super El Niño. Entre os riscos estão chuvas intensas, enchentes e períodos prolongados de estiagem.

Com a concentração dos depósitos, o governo busca facilitar o acesso das famílias aos recursos para a compra de alimentos, medicamentos e outros itens essenciais.

Bolsa Família tem novo valor mínimo de R$ 691

Além da mudança no calendário, os beneficiários também passaram a contar com novos valores. O reajuste de 15,04% elevou o pagamento mínimo de R$ 600 para R$ 691.

O valor médio estimado do programa chegou a R$ 777, considerando os adicionais pagos conforme a composição familiar.

Confira os valores:

Benefício mínimo: R$ 691 por família;

R$ 691 por família; Benefício médio estimado: R$ 777;

R$ 777; Benefício de Renda de Cidadania: R$ 164 por integrante;

R$ 164 por integrante; Benefício Primeira Infância: R$ 173 por criança menor de 7 anos;

R$ 173 por criança menor de 7 anos; Benefício Variável Familiar: R$ 58 para gestantes, nutrizes e crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos.

O total recebido depende da quantidade de integrantes da família e dos benefícios adicionais aos quais ela tem direito. Por isso, famílias com crianças pequenas, gestantes e adolescentes podem receber valores superiores ao mínimo estabelecido.

Quem tem direito ao pagamento antecipado?

A antecipação contempla as famílias que já estão incluídas no Bolsa Família e têm parcelas autorizadas para novembro e dezembro.

Para participar do programa, é necessário atender aos critérios de renda, com limite de até R$ 218 mensais por pessoa da família, e manter os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico).

Também é preciso cumprir as exigências relacionadas à saúde e à educação, como:

Manter crianças e adolescentes frequentando a escola;

Cumprir o calendário de vacinação infantil;

Realizar o acompanhamento pré-natal, no caso das gestantes.

Quem ainda não está inscrito pode procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para fazer o cadastro. A inscrição, entretanto, não garante a entrada imediata no programa, já que a seleção depende da análise do governo.

Como consultar a data e o valor do Bolsa Família?

Os beneficiários podem consultar o calendário, verificar o valor da parcela e acompanhar a situação do benefício pelo aplicativo Bolsa Família ou pelo Caixa Tem.

O Caixa Tem também permite movimentar o dinheiro pelo celular, fazer transferências via Pix e pagar contas, sem a necessidade de ir até uma agência.

Quem preferir sacar o benefício pode utilizar os caixas eletrônicos da Caixa, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Em caso de dúvidas, os canais de atendimento são:

Caixa Econômica Federal: telefone 111;

telefone 111; Disque Social: telefone 121.

A recomendação é consultar os aplicativos antes de se deslocar para realizar o saque e conferir se o pagamento já está disponível.