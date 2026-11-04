Copom mantém Selic em 13,75% ao ano e interrompe sequência de cortes nos juros; o que muda

Copom mantém Selic em 13,75% ao ano e interrompe sequência de cortes nos juros; o que muda

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 4 de novembro, após reunião de dois dias. A decisão foi unânime e interrompe uma sequência de cinco cortes consecutivos iniciada em março.

A manutenção dos juros já era esperada por boa parte do mercado financeiro. Nas últimas semanas, as perspectivas para a política monetária mudaram diante do aumento das incertezas econômicas, da pressão sobre o câmbio e da piora nas expectativas de inflação.

A reunião também foi a primeira do Copom após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O resultado eleitoral aumentou a atenção dos investidores em relação aos próximos passos da política econômica e à condução das contas públicas.

Por que o Banco Central manteve a Selic?

A decisão ocorre em um momento de preocupação com a trajetória dos preços no Brasil e no exterior. Entre os fatores acompanhados pelo Banco Central estão a inflação acima do objetivo central, a desvalorização do real, as incertezas fiscais e os efeitos das tensões internacionais sobre os preços das commodities.

O petróleo, por exemplo, permanece sob influência dos conflitos no Oriente Médio. A alta da matéria-prima pode pressionar os combustíveis e provocar reflexos em outros setores da economia.

Outro ponto de atenção é o comportamento dos preços dos alimentos. Os efeitos do fenômeno climático El Niño sobre as safras também entram no radar dos agentes econômicos, diante do risco de encarecimento dos produtos agrícolas.

A combinação desses fatores reduz o espaço para novos cortes nos juros no curto prazo. Com a Selic mantida em 13,75%, o Banco Central sinaliza que prefere acompanhar a evolução dos indicadores antes de retomar o processo de flexibilização monetária.

O que acontece com a Selic depois da decisão?

A manutenção da taxa não significa que os juros permanecerão nesse patamar por tempo indeterminado. As próximas decisões dependerão do comportamento da inflação, das expectativas do mercado, da atividade econômica e das condições fiscais do país.

A Selic é o principal instrumento utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação. Quando os juros ficam elevados, o crédito tende a ficar mais caro, o que pode reduzir o consumo das famílias e os investimentos das empresas. Esse movimento ajuda a conter a demanda e, consequentemente, a pressão sobre os preços.

Por outro lado, a taxa básica também influencia a remuneração de aplicações financeiras de renda fixa, como o Tesouro Selic e alguns investimentos bancários.

A próxima reunião do Copom está prevista para os dias 8 e 9 de dezembro. Até lá, o mercado acompanhará os novos indicadores econômicos para avaliar quando o Banco Central poderá voltar a reduzir os juros.

Como a decisão do Copom afeta o consumidor?

A Selic é a principal referência para os juros da economia brasileira. Por isso, uma eventual redução pode contribuir, ao longo do tempo, para diminuir o custo de empréstimos e financiamentos.

O efeito, no entanto, não costuma aparecer imediatamente. Os bancos definem as taxas cobradas dos clientes considerando também fatores como risco de inadimplência, custos e condições do mercado.

A decisão do Copom também influencia os investimentos. Com uma taxa básica menor, aplicações de renda fixa atreladas à Selic ou ao CDI tendem a oferecer uma remuneração mais baixa.

Assim, a reunião do Copom desta quarta-feira interessa tanto a quem pretende contratar crédito quanto aos investidores e consumidores que acompanham o comportamento dos juros no Brasil.

Criado em 1996, o Comitê de Política Monetária é o órgão responsável por definir a taxa Selic, principal instrumento utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação. As decisões do colegiado têm impacto direto sobre o custo do crédito, financiamentos, empréstimos, rendimento da renda fixa e ritmo da atividade econômica, razão pela qual são acompanhadas de perto por investidores, empresas e consumidores.