Caixa está de greve hoje ou acabou? Veja como estão os serviços

Caixa está de greve hoje ou acabou? Veja como estão os serviços

A Caixa Econômica Federal está de greve hoje, terça-feira (22), após os empregados do banco decidiram manter a paralisação por tempo indeterminado após rejeitarem, na segunda-feira (21). A última proposta apresentada pela instituição para o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). A paralisação é nacional e continua por tempo indeterminado.

Por que os funcionários da Caixa estão em greve?

O principal ponto de impasse nas negociações para acabar com a greve da Caixa é o Saúde Caixa, plano de saúde dos empregados, segundo as entidades que representam os trabalhadores. Na segunda-feira (21), uma nova proposta foi submetida à votação, mas também acabou rejeitada pelos empregados.

A greve nacional dos empregados da Caixa começou em 10 de setembro, depois que os trabalhadores rejeitaram uma proposta anterior para a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho.

O sindicato de São Paulo informou que a greve segue por tempo indeterminado e que novas discussões sobre o movimento devem ocorrer entre o comando de greve e as entidades representantes dos trabalhadores.

As agências estão fechadas?

A greve é nacional, mas o funcionamento das agências pode variar de uma unidade para outra, de acordo com a adesão dos empregados ao movimento. Por isso, uma agência pode ter atendimento presencial reduzido ou interrompido, enquanto outra pode funcionar parcialmente.

Mesmo com a greve, os canais digitais e os caixas eletrônicos continuam disponíveis para os serviços que podem ser realizados por esses meios. O cliente pode usar o aplicativo Caixa, o Caixa Tem e os terminais de autoatendimento para fazer operações como pagamentos, transferências e saques, conforme a disponibilidade de cada serviço.

Por isso, quem precisa realizar uma operação bancária deve verificar primeiro se o serviço pode ser feito pelo aplicativo Caixa, Caixa Tem, internet banking, caixas eletrônicos ou outros canais disponibilizados pelo banco.

Os saques podem ser realizados nos caixas eletrônicos, conforme orientação do Procon-SP. O consumidor deve ter cuidado ao utilizar os terminais sem a presença de funcionários. A recomendação é não aceitar ajuda de desconhecidos, já que a senha e o cartão são de responsabilidade do correntista.

Depósitos e outras operações disponíveis nos caixas eletrônicos podem continuar sendo realizados, mesmo com a paralisação dos funcionários.

A disponibilidade pode depender do tipo de operação e do canal utilizado. Por isso, a orientação é consultar os meios digitais e os terminais de autoatendimento antes de se deslocar até uma agência.

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