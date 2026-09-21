Economia

Greve da Caixa acabou hoje ou continua? Veja o que acontece nesta segunda

A greve poderá ser encerrada após a votação

Escrito por Anny Malagolini
A greve da Caixa acabou Foto: Agência Brasil
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A greve dos funcionários da Caixa Econômica Federal começou em 10 de setembro e chega a um momento decisivo nesta segunda-feira, 21, quando os trabalhadores votam uma nova proposta apresentada pelo banco. Mas, afinal, a greve da Caixa acabou ou continua nesta segunda?

A greve da Caixa acabou?

A greve dos funcionários da Caixa ainda não terminou. A paralisação continua enquanto os empregados participam das assembleias virtuais para decidir se aceitam ou rejeitam a nova proposta apresentada pelo banco. A votação ocorre em todo o país e está prevista para terminar às 18h. O resultado das assembleias vai definir se os trabalhadores encerram o movimento ou mantêm a greve.

A nova proposta foi apresentada pela Caixa na quinta-feira, 17, após a retomada das negociações com as entidades representantes dos empregados. O principal ponto de discussão é o Saúde Caixa, plano de assistência médica dos funcionários, que concentra parte das divergências entre trabalhadores e banco.

Pela nova proposta, a contribuição dos titulares do Saúde Caixa passará a ser de 3,7% da remuneração-base a partir de 2027. Para os dependentes, os valores mensais serão definidos conforme o grau de dependência e a idade.

Os valores previstos são:

R$ 560 para dependentes diretos;

R$ 660 para filhos entre 21 e 24 anos classificados como dependentes indiretos;

R$ 900 para filhos de 24 a 27 anos e pais ou mães remanescentes.

O limite de contribuição do grupo familiar, formado pelo titular e pelos dependentes diretos, ficará em 9%.

A Caixa também reduziu uma cobrança prevista na proposta anterior. A coparticipação por consulta em pronto atendimento, que seria de R$ 150, passou para R$ 120. A telemedicina continuará sem cobrança de coparticipação.

A proposta prevê ainda pelo menos um empregado dedicado exclusivamente ao Saúde Caixa em cada Gerência de Pessoas (Gipes) e em cada Representação Regional de Pessoas (Repes).

Além do plano de saúde, a Caixa apresentou mudanças no programa de remuneração variável Super Caixa. A premiação inicial por habilitação passará de 25% para 50%, com alterações nos critérios de avaliação e maior transparência na divulgação dos resultados.

Para 2026, não haverá penalização relacionada aos programas Figital e Genesys. Os projetos continuarão em fase piloto e serão discutidos com representantes dos empregados antes da definição das regras para 2027.

O banco também mantém a oferta de um prêmio extraordinário de R$ 3 mil por empregado, condicionado à superação de metas operacionais já alcançadas neste ano.

Por que a greve da Caixa começou?

A paralisação teve início depois que os empregados rejeitaram a proposta anterior apresentada pela Caixa para a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). Segundo a Contraf-CUT, mais de 90% das bases sindicais votaram contra a oferta.

O Saúde Caixa foi um dos principais pontos de divergência. Os trabalhadores também questionaram mudanças nos custos do plano e outras condições previstas na negociação.

Enquanto os funcionários da Caixa permanecem em greve, a categoria bancária, de forma geral, já havia firmado a Convenção Coletiva de Trabalho com a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban).

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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