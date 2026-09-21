Dinheiro pode ser movimentado através do Caixa Tem

Mesmo com greve, estudantes já podem sacar R$ 200 no Caixa Tem do Pé-de-Meia

Mesmo com greve, estudantes já podem sacar R$ 200 no Caixa Tem do Pé-de-Meia

Apesar da greve, a Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta segunda-feira, dia 21, a parcela de setembro do Pé-de-Meia. Os estudantes que já tiveram o benefício depositado podem movimentar ou sacar R$ 200 pelo aplicativo Caixa Tem, sem precisar ir a uma agência.

O pagamento será feito de forma escalonada até 28 de setembro, conforme o mês de nascimento do estudante. Nesta rodada, alunos do ensino médio regular recebem R$ 200, enquanto estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) têm direito a R$ 225 pela frequência.

Mais de 4 milhões de estudantes devem receber ao menos um dos incentivos do programa nesta etapa. Também serão liberadas mais de 38 mil parcelas do Incentivo Conclusão e mais de 1 mil parcelas do Incentivo Enem.

Quem recebe o Pé-de-Meia nesta segunda-feira?

Nesta segunda-feira (21), o pagamento é destinado aos estudantes nascidos em janeiro e fevereiro. Os demais beneficiários recebem nos dias seguintes, de acordo com o calendário:

21 de setembro: nascidos em janeiro e fevereiro;

22 de setembro: nascidos em março e abril;

23 de setembro: nascidos em maio e junho;

24 de setembro: nascidos em julho e agosto;

25 de setembro: nascidos em setembro e outubro;

28 de setembro: nascidos em novembro e dezembro.

O dinheiro é depositado na Poupança Caixa Tem e pode ser movimentado pelo aplicativo. O calendário considera o mês de nascimento do estudante.

Qual o valor do Pé-de-Meia em setembro?

Para estudantes do ensino médio regular, o incentivo mensal de frequência é de R$ 200. Já para quem está matriculado na EJA, o valor da parcela de frequência é de R$ 225.

Para receber o pagamento, o estudante precisa manter frequência mínima de 80% nas aulas. Caso a frequência fique abaixo desse percentual, a parcela correspondente ao período pode ficar retida.

Quando o estudante volta a cumprir o mínimo de frequência exigido, os valores que estavam bloqueados podem ser liberados, conforme as regras do programa.

Como sacar o Pé-de-Meia pelo Caixa Tem?

O valor é depositado automaticamente na conta Poupança Caixa Tem do estudante que tem direito ao benefício. Depois que o dinheiro estiver disponível, é possível movimentá-lo diretamente pelo aplicativo.

O estudante não precisa necessariamente comparecer a uma agência da Caixa para utilizar o dinheiro.

O programa também prevê outros pagamentos ao longo do ensino médio. O estudante pode receber R$ 1.000 ao final de cada ano concluído, valor que fica disponível para saque após a conclusão do ensino médio.

Também existe um adicional de R$ 200 pela participação no Enem. Considerando os diferentes incentivos previstos pelo programa, o valor acumulado pode chegar a R$ 9.200 por estudante.

No caso da EJA, além do incentivo pela matrícula, há os pagamentos relacionados à frequência. O calendário da modalidade prevê ainda outras parcelas nos próximos meses:

2ª parcela: de 19 a 26 de outubro de 2026;

3ª parcela: de 23 a 30 de novembro de 2026;

4ª parcela: de 21 a 28 de dezembro de 2026.

O Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro-educacional criado para estimular a permanência e a conclusão do ensino médio público. As informações de matrícula e frequência são enviadas pelas redes de ensino ao governo para que os pagamentos sejam realizados.

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