Economia

Caixa Tem libera R$ 200 para estudantes dia 21 de setembro

Pagamento do Pé-de-Meia começa em 21 de setembro para estudantes do ensino médio regular; valor será depositado no Caixa Tem

Escrito por Anny Malagolini
R$ 200 no Caixa Tem Foto: Marcos Santos / USP Imagens
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O Caixa Tem libera R$ 200 para estudantes a partir de 21 de setembro de 2026, dentro do calendário de pagamentos do Pé-de-Meia. O valor corresponde à sexta parcela do Incentivo-Frequência para alunos do ensino médio regular.

Quem recebe R$ 200 no Caixa Tem em setembro?

O pagamento de R$ 200 no Caixa Tem é destinado aos estudantes do ensino médio regular que participam do Pé-de-Meia e cumprem as exigências do programa. Os depósitos serão realizados entre 21 e 28 de setembro. A data em que o dinheiro ficará disponível pode variar conforme o processamento das informações enviadas pelas redes de ensino ao Ministério da Educação (MEC).

Entre as regras está a necessidade de manter a frequência escolar mínima exigida. Os dados de matrícula e frequência são enviados pelas redes de ensino e utilizados para verificar o direito às parcelas.

O valor de setembro é a 6ª parcela de frequência prevista no calendário de 2026.

Confira as datas das parcelas de frequência para estudantes do ensino médio regular:

ParcelaPeríodo
23 a 30 de março
27 de abril a 4 de maio
25 de maio a 1º de junho
29 de junho a 6 de julho
24 a 31 de agosto
21 a 28 de setembro
19 a 26 de outubro
23 a 30 de novembro
21 a 28 de dezembro
10ª25 de janeiro a 1º de fevereiro de 2027

O calendário também prevê novas oportunidades de pagamento para parcelas que não tenham sido liberadas nos períodos originais.

Como consultar o pagamento no Caixa Tem?

O estudante pode consultar a conta digital da Caixa pelo aplicativo Caixa Tem. Após entrar no aplicativo com CPF e senha, é possível verificar se o valor do Pé-de-Meia foi depositado e consultar o saldo disponível. Para estudantes menores de 18 anos, a movimentação da conta depende da autorização do pai, da mãe ou do responsável legal. Pais e mães podem fazer a autorização pelo próprio Caixa Tem.

  • Baixar o Caixa Tem na loja de aplicativos do celular, ou caso já tenha instalado, verificar a necessidade de atualizá-lo; 
  • Fazer login com CPF e senha. Caso o usuário não tenha senha cadastrada, deverá seguir as orientações do primeiro item. Dúvidas sobre a forma de acessar também podem ser tiradas no endereço https://www.caixa.gov.br/caixatem/;
  • Acessar o ícone do programa Pé-de-Meia ou clicar em “Autorizar acesso ao Jovem”;
  • Inserir o CPF do estudante e confirmar seus dados;
  • Selecionar o perfil “Mãe” ou “Pai”;
  • Ler e aceitar o termo de consentimento;
  • Confirmar com a senha do Caixa Tem.

O que fazer se o R$ 200 não aparecer no Caixa Tem?

Quem não encontrar o pagamento na conta durante o período previsto deve verificar se os requisitos do programa foram cumpridos e se a escola ou rede de ensino enviou corretamente os dados ao MEC.

O calendário do Pé-de-Meia prevê períodos adicionais para pagamentos que não foram realizados nas datas iniciais.

Também estão previstos pagamentos entre março e junho de 2027 para parcelas que sejam liberadas após a correção de dados escolares.

Por isso, a ausência do valor no Caixa Tem no primeiro período de pagamento não significa necessariamente a perda definitiva da parcela.

Veja também: novo salário mínimo de 2027

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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