O Brasil está entre os países mais prósperos em relação à produção de petróleo, graças ao pré-sal.

Maiores reservas de petróleo do mundo: veja ranking e posição do Brasil

Maiores reservas de petróleo do mundo: veja ranking e posição do Brasil

A distribuição das reservas de petróleo pelo mundo é bastante desigual. Venezuela, Arábia Saudita, Irã, Canadá e Iraque estão entre os países com os maiores volumes de reservas, enquanto o Brasil ganhou espaço no cenário internacional com o avanço da exploração em águas profundas, especialmente na região do pré-sal. Mas ter grandes volumes de petróleo no subsolo não significa, necessariamente, produzir mais, já que as reservas consideram apenas o que pode ser recuperado de forma tecnicamente possível e economicamente viável. Mas quais são as maiores reservas de petróleo do mundo?

O que são reservas de petróleo?

As reservas de petróleo indicam quanto petróleo já encontrado no subsolo pode ser extraído de forma viável, levando em conta a tecnologia disponível e os custos da produção. Esse cálculo pode mudar ao longo dos anos. Novas descobertas, estudos sobre os campos, alterações no preço do barril e avanços nos métodos de exploração podem fazer com que o volume oficialmente classificado como reserva aumente ou diminua.

O barril é a unidade mais utilizada pela indústria para medir o petróleo e corresponde a aproximadamente 159 litros.

Para entender melhor, as reservas são divididas em três categorias principais:

Provadas (1P): correspondem aos volumes cuja recuperação é considerada altamente provável nas condições existentes. Em modelos probabilísticos, a possibilidade de recuperar pelo menos o volume estimado é de 90% ou mais.

correspondem aos volumes cuja recuperação é considerada altamente provável nas condições existentes. Em modelos probabilísticos, a possibilidade de recuperar pelo menos o volume estimado é de 90% ou mais. Prováveis (2P): acrescentam volumes às reservas provadas, considerando uma probabilidade mínima de 50% de recuperação.

acrescentam volumes às reservas provadas, considerando uma probabilidade mínima de 50% de recuperação. Possíveis (3P): incluem as reservas provadas e prováveis e abrangem volumes com possibilidade de recuperação a partir de 10%.

Por isso, o número divulgado para um país não representa necessariamente todo o petróleo presente em seu território. Recursos ainda não identificados ou que não apresentam condições econômicas para exploração ficam fora das reservas contabilizadas.

Quais são os países com mais petróleo?

E 2026, o ranking mundial de países com mais petróleo é liderado pela Venezuela, que possui aproximadamente 300,9 bilhões de barris. A Arábia Saudita aparece na segunda posição, seguida por Canadá, Irã e Iraque.

Entre os países do Oriente Médio, além dos que estão no topo da lista, Kuwait e Emirados Árabes Unidos também apresentam grandes volumes. A Rússia é outro importante detentor de reservas, enquanto Estados Unidos e Canadá se destacam na América do Norte.

Na África, Líbia, Nigéria e Angola possuem papel relevante na indústria petrolífera. Já na Europa, parte das reservas está concentrada na região do Mar do Norte, especialmente em áreas associadas à Noruega e ao Reino Unido.

Ranking das maiores reservas de petróleo do mundo

Posição País Reservas (bilhões de barris) 1º Venezuela 300,9 2º Arábia Saudita 266,5 3º Canadá 169,7 4º Irã 157,8 5º Iraque 150,0 6º Rússia 103,2 7º Kuwait 101,5 8º Emirados Árabes Unidos 97,8 9º Estados Unidos 48,5 10º Líbia 48,4 15º Brasil 16,2

Fonte: OPEC – Annual Statistical Bulletin 2024/2025; Oil & Gas Journal; Energy Institute (ex-BP) – Statistical Review of World Energy; ANP; Visual Capitalist.

Os cinco primeiros colocados reúnem uma parcela expressiva das reservas mundiais. A estimativa global apresentada no material fica entre 1,5 trilhão e 1,6 trilhão de barris.

Qual país possui a maior reserva de petróleo do mundo?

A Venezuela é o país com a maior quantidade de reservas de petróleo do mundo. O principal núcleo dessas jazidas está na Faixa do Orinoco, no norte venezuelano, que possui aproximadamente 55 mil km².

A formação geológica da região contribuiu para a concentração de grandes volumes de petróleo. A Formação La Luna, originada no período Cretáceo e presente na Venezuela e em partes da Colômbia, é uma das estruturas relacionadas à origem dos hidrocarbonetos encontrados na região.

Ao longo de milhões de anos, matéria orgânica proveniente de organismos como algas, plâncton, bactérias e vegetais foi submetida a condições de pressão e temperatura que contribuíram para a formação do petróleo.

As reservas venezuelanas não estão restritas ao Orinoco. Também há volumes relevantes nas bacias de Maracaibo, Barinas-Apure e Falcón. Maracaibo possui importância histórica por ter sido a primeira grande região explorada no país.

Grande parte do petróleo venezuelano é classificada como extrapesada, característica que dificulta sua produção. A elevada viscosidade e o teor de enxofre exigem procedimentos específicos, como injeção de vapor e mistura com óleos mais leves.

A produção é controlada pela estatal PDVSA, que enfrenta restrições financeiras e operacionais. As sanções internacionais também dificultam o aproveitamento de todo o potencial das reservas existentes.

Quais são as reservas de petróleo do Brasil

O Brasil ocupa a 15ª posição no ranking apresentado, com 16,2 bilhões de barris. Segundo os dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP) citados no material, o país encerrou 2024 com 16,8 bilhões de barris em reservas provadas.

A exploração brasileira está espalhada por dez estados: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo e Sergipe.

A atividade é organizada em diferentes bacias petrolíferas, que podem abranger áreas de mais de um estado. O país possui centenas de campos distribuídos entre regiões terrestres e marítimas.

No Norte, destacam-se as bacias do Amazonas e Solimões. O Nordeste reúne áreas como Sergipe-Alagoas, Potiguar, Parnaíba, Recôncavo, Camamu-Almada, Barreirinhas e Tucano Sul.

No entanto, é no Sudeste que estão os principais campos produtores. As bacias do Espírito Santo, Campos e Santos concentram importantes reservas, com destaque para a Bacia de Santos.

A descoberta do Pré-Sal em 2006 transformou a indústria petrolífera brasileira. As reservas estão localizadas sob uma camada de sal no fundo do Oceano Atlântico, em uma extensa área de exploração em águas profundas e ultraprofundas.

Segundo o material de referência, o Pré-Sal responde por mais de 75% do petróleo produzido atualmente no Brasil. Entre os campos de maior produtividade estão Lula, Búzios e Sapinhoá, todos na Bacia de Santos. O desenvolvimento dessas áreas contribuiu para colocar o Brasil entre os principais produtores de petróleo do planeta.E tem quanto petróleo no mundo?

As reservas provadas de petróleo existentes no planeta são estimadas em aproximadamente 1,6 trilhão a 1,7 trilhão de barris, segundo as estimativas apresentadas no material.

Esse total não deve ser entendido como uma quantidade definitiva. O cálculo pode sofrer alterações à medida que novos campos são descobertos, áreas conhecidas passam por novas avaliações ou tecnologias tornam possível explorar reservas que antes não eram economicamente viáveis.

O preço do petróleo também influencia diretamente essa conta. Quando o valor do barril aumenta, determinados projetos podem se tornar financeiramente viáveis e passar a integrar as reservas. Em períodos de preços mais baixos, ocorre o movimento contrário.

Leia também: