Maiores reservas de petróleo do mundo: veja ranking e posição do Brasil
O Brasil está entre os países mais prósperos em relação à produção de petróleo, graças ao pré-sal.
A distribuição das reservas de petróleo pelo mundo é bastante desigual. Venezuela, Arábia Saudita, Irã, Canadá e Iraque estão entre os países com os maiores volumes de reservas, enquanto o Brasil ganhou espaço no cenário internacional com o avanço da exploração em águas profundas, especialmente na região do pré-sal. Mas ter grandes volumes de petróleo no subsolo não significa, necessariamente, produzir mais, já que as reservas consideram apenas o que pode ser recuperado de forma tecnicamente possível e economicamente viável. Mas quais são as maiores reservas de petróleo do mundo?
O que são reservas de petróleo?
As reservas de petróleo indicam quanto petróleo já encontrado no subsolo pode ser extraído de forma viável, levando em conta a tecnologia disponível e os custos da produção. Esse cálculo pode mudar ao longo dos anos. Novas descobertas, estudos sobre os campos, alterações no preço do barril e avanços nos métodos de exploração podem fazer com que o volume oficialmente classificado como reserva aumente ou diminua.
O barril é a unidade mais utilizada pela indústria para medir o petróleo e corresponde a aproximadamente 159 litros.
Para entender melhor, as reservas são divididas em três categorias principais:
- Provadas (1P): correspondem aos volumes cuja recuperação é considerada altamente provável nas condições existentes. Em modelos probabilísticos, a possibilidade de recuperar pelo menos o volume estimado é de 90% ou mais.
- Prováveis (2P): acrescentam volumes às reservas provadas, considerando uma probabilidade mínima de 50% de recuperação.
- Possíveis (3P): incluem as reservas provadas e prováveis e abrangem volumes com possibilidade de recuperação a partir de 10%.
Por isso, o número divulgado para um país não representa necessariamente todo o petróleo presente em seu território. Recursos ainda não identificados ou que não apresentam condições econômicas para exploração ficam fora das reservas contabilizadas.
Quais são os países com mais petróleo?
E 2026, o ranking mundial de países com mais petróleo é liderado pela Venezuela, que possui aproximadamente 300,9 bilhões de barris. A Arábia Saudita aparece na segunda posição, seguida por Canadá, Irã e Iraque.
Entre os países do Oriente Médio, além dos que estão no topo da lista, Kuwait e Emirados Árabes Unidos também apresentam grandes volumes. A Rússia é outro importante detentor de reservas, enquanto Estados Unidos e Canadá se destacam na América do Norte.
Na África, Líbia, Nigéria e Angola possuem papel relevante na indústria petrolífera. Já na Europa, parte das reservas está concentrada na região do Mar do Norte, especialmente em áreas associadas à Noruega e ao Reino Unido.
Ranking das maiores reservas de petróleo do mundo
|Posição
|País
|Reservas (bilhões de barris)
|1º
|Venezuela
|300,9
|2º
|Arábia Saudita
|266,5
|3º
|Canadá
|169,7
|4º
|Irã
|157,8
|5º
|Iraque
|150,0
|6º
|Rússia
|103,2
|7º
|Kuwait
|101,5
|8º
|Emirados Árabes Unidos
|97,8
|9º
|Estados Unidos
|48,5
|10º
|Líbia
|48,4
|15º
|Brasil
|16,2
Fonte: OPEC – Annual Statistical Bulletin 2024/2025; Oil & Gas Journal; Energy Institute (ex-BP) – Statistical Review of World Energy; ANP; Visual Capitalist.
Os cinco primeiros colocados reúnem uma parcela expressiva das reservas mundiais. A estimativa global apresentada no material fica entre 1,5 trilhão e 1,6 trilhão de barris.
Qual país possui a maior reserva de petróleo do mundo?
A Venezuela é o país com a maior quantidade de reservas de petróleo do mundo. O principal núcleo dessas jazidas está na Faixa do Orinoco, no norte venezuelano, que possui aproximadamente 55 mil km².
A formação geológica da região contribuiu para a concentração de grandes volumes de petróleo. A Formação La Luna, originada no período Cretáceo e presente na Venezuela e em partes da Colômbia, é uma das estruturas relacionadas à origem dos hidrocarbonetos encontrados na região.
Ao longo de milhões de anos, matéria orgânica proveniente de organismos como algas, plâncton, bactérias e vegetais foi submetida a condições de pressão e temperatura que contribuíram para a formação do petróleo.
As reservas venezuelanas não estão restritas ao Orinoco. Também há volumes relevantes nas bacias de Maracaibo, Barinas-Apure e Falcón. Maracaibo possui importância histórica por ter sido a primeira grande região explorada no país.
Grande parte do petróleo venezuelano é classificada como extrapesada, característica que dificulta sua produção. A elevada viscosidade e o teor de enxofre exigem procedimentos específicos, como injeção de vapor e mistura com óleos mais leves.
A produção é controlada pela estatal PDVSA, que enfrenta restrições financeiras e operacionais. As sanções internacionais também dificultam o aproveitamento de todo o potencial das reservas existentes.
Quais são as reservas de petróleo do Brasil
O Brasil ocupa a 15ª posição no ranking apresentado, com 16,2 bilhões de barris. Segundo os dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP) citados no material, o país encerrou 2024 com 16,8 bilhões de barris em reservas provadas.
A exploração brasileira está espalhada por dez estados: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo e Sergipe.
A atividade é organizada em diferentes bacias petrolíferas, que podem abranger áreas de mais de um estado. O país possui centenas de campos distribuídos entre regiões terrestres e marítimas.
No Norte, destacam-se as bacias do Amazonas e Solimões. O Nordeste reúne áreas como Sergipe-Alagoas, Potiguar, Parnaíba, Recôncavo, Camamu-Almada, Barreirinhas e Tucano Sul.
No entanto, é no Sudeste que estão os principais campos produtores. As bacias do Espírito Santo, Campos e Santos concentram importantes reservas, com destaque para a Bacia de Santos.
A descoberta do Pré-Sal em 2006 transformou a indústria petrolífera brasileira. As reservas estão localizadas sob uma camada de sal no fundo do Oceano Atlântico, em uma extensa área de exploração em águas profundas e ultraprofundas.
Segundo o material de referência, o Pré-Sal responde por mais de 75% do petróleo produzido atualmente no Brasil. Entre os campos de maior produtividade estão Lula, Búzios e Sapinhoá, todos na Bacia de Santos. O desenvolvimento dessas áreas contribuiu para colocar o Brasil entre os principais produtores de petróleo do planeta.E tem quanto petróleo no mundo?
As reservas provadas de petróleo existentes no planeta são estimadas em aproximadamente 1,6 trilhão a 1,7 trilhão de barris, segundo as estimativas apresentadas no material.
Esse total não deve ser entendido como uma quantidade definitiva. O cálculo pode sofrer alterações à medida que novos campos são descobertos, áreas conhecidas passam por novas avaliações ou tecnologias tornam possível explorar reservas que antes não eram economicamente viáveis.
O preço do petróleo também influencia diretamente essa conta. Quando o valor do barril aumenta, determinados projetos podem se tornar financeiramente viáveis e passar a integrar as reservas. Em períodos de preços mais baixos, ocorre o movimento contrário.
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