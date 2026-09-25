Caixa voltou a funcionar? Correios SP e mais cidades encerram paralisação

A situação dos trabalhadores da Caixa Econômica Federal e dos Correios teve desfechos diferentes. Enquanto os funcionários dos Correios decidiram encerrar a paralisação após uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), a greve da Caixa continua nesta sexta-feira (25).

Caixa está em greve

O Jornal DCI apurou que a greve dos funcionários da Caixa continua nesta sexta-feira (25). O Tribunal Superior do Trabalho marcou para a próxima terça-feira (29), às 14h30, o julgamento do dissídio coletivo envolvendo a Caixa e seus empregados.

A paralisação começou em 10 de setembro, após os trabalhadores rejeitarem propostas apresentadas pelo banco durante as negociações do Acordo Coletivo de Trabalho. Entre os principais pontos de divergência está o Saúde Caixa, plano de saúde dos empregados.

Até o julgamento, os clientes podem utilizar os canais digitais e eletrônicos da instituição para realizar operações bancárias.

A greve dos trabalhadores da Caixa não interrompe o pagamento do Bolsa Família. Os beneficiários continuam recebendo os valores conforme o calendário oficial.

O dinheiro pode ser movimentado pelo Caixa Tem, aplicativo da Caixa, cartão de débito, caixas eletrônicos, casas lotéricas e correspondentes bancários, conforme os serviços disponíveis.

Também é possível utilizar os recursos para fazer Pix, pagar contas e realizar compras.

Quem tem benefício previsto para os próximos dias deve consultar o calendário e acompanhar o crédito normalmente.

Correios encerraram a greve?

Já os trabalhadores dos Correios aprovaram o encerramento da greve após o julgamento do dissídio coletivo pelo TST. Em São Paulo, uma assembleia realizada na noite de quinta-feira (24) decidiu pelo fim da paralisação iniciada em 10 de setembro. O retorno ao trabalho foi orientado a partir das 22h do mesmo dia.

O TST decidiu que a greve não foi abusiva e determinou a compensação dos dias parados. A decisão também estabeleceu reajuste salarial de 4,09% para os trabalhadores.