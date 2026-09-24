Sem acordo, paralisação agora está nas mãos da justiça

Greve da Caixa entra em dissídio: o que isso significa e quando acaba?

Greve da Caixa entra em dissídio: o que isso significa e quando acaba?

A Caixa Econômica Federal levou ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) o impasse nas negociações com os empregados e ajuizou um dissídio coletivo nesta quinta-feira (24). A medida ocorreu após uma audiência de mediação realizada na quarta-feira (23) terminar sem acordo entre o banco e os representantes dos trabalhadores.

Com o processo, a discussão sobre o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) e a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) passa a tramitar no TST. Ainda assim, a judicialização não significa que o tribunal já tenha decidido sobre os direitos dos funcionários da Caixa. Uma nova tentativa de conciliação poderá ocorrer durante o processo.

O que é o dissídio da greve da Caixa?

O dissídio coletivo é um processo utilizado para solucionar conflitos entre empresas e grupos de trabalhadores quando as partes não conseguem chegar a um acordo por meio da negociação.

No caso da Caixa, o dissídio está relacionado ao impasse nas negociações coletivas e ao movimento de greve dos empregados. A própria direção do banco havia informado anteriormente que poderia recorrer ao TST caso a proposta apresentada aos trabalhadores não fosse aprovada.

Na prática, o processo permite que a Justiça do Trabalho participe da solução do conflito. Antes de uma eventual decisão, porém, Caixa e representantes dos empregados ainda podem tentar chegar a um acordo.

Em um dissídio coletivo de natureza econômica, se a negociação não avançar, o tribunal pode estabelecer condições de trabalho por meio de uma sentença normativa. A decisão passa a definir as regras aplicáveis às partes abrangidas pelo processo.

O que acontece agora?

A Caixa informou aos empregados que pediu ao TST uma medida excepcional e temporária para manter os benefícios previstos no ACT nas condições que estavam vigentes até 31 de agosto enquanto o dissídio é analisado.

O banco também afirma que mantém compromissos apresentados na última proposta levada às assembleias.

A Apcef/SP, entretanto, interpreta que nem todos os pontos da proposta foram incluídos no compromisso apresentado pela Caixa. Segundo a entidade, questões como Saúde Caixa e horas de compensação continuam dentro do processo judicial.

Essa é uma interpretação da representação dos empregados, e não uma decisão do TST.

A audiência realizada na quarta-feira ocorreu antes do ajuizamento do dissídio e terminou sem acordo. Agora, deverá ser marcada uma nova etapa de conciliação no processo.

Assim, a negociação ainda pode continuar. Caso Caixa e trabalhadores não cheguem a um consenso, o TST poderá analisar as questões submetidas ao dissídio e decidir sobre elas.

O Comando Nacional dos Bancários deve se reunir para discutir os próximos passos da categoria.

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