Pagamento dos servidores de MS cai antes das eleições

Servidores de Mato Grosso do Sul recebem antes do dia 4 de outubro

O Governo de Mato Grosso do Sul fará o pagamento do salário dos servidores estaduais até o dia 3 de outubro de 2026. A transferência do dinheiro será realizada no dia anterior, e os valores estarão disponíveis nas contas dos trabalhadores pela manhã.

Ao todo, são mais de 86 mil servidores, entre ativos e inativos, que terão os valores depositados.

O quinto dia útil de outubro de 2026 será 6 de outubro, terça-feira. A contagem começa em 1º de outubro, quinta-feira, e considera o sábado, 3 de outubro, como dia útil para fins de pagamento de salário. O domingo, 4 de outubro, quando ocorre o primeiro turno das eleições, não entra na contagem.

De acordo com o artigo 459 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o pagamento do salário mensal deve ser realizado até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido. No caso dos servidores públicos estaduais, porém, o governo pode definir uma data anterior para a liberação da folha.

Na prática, isso quer dizer que o salário referente ao mês de agosto precisa ser pago até o quinto dia útil de setembro, respeitando o prazo estabelecido pela legislação.

Caso o empregador ultrapasse a data limite sem realizar o pagamento, o trabalhador pode buscar seus direitos. Dependendo da situação, o atraso pode resultar em consequências como: