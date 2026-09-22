Economia

Afinal, quando acaba a greve da Caixa?

Confira as últimas notícias da greve da Caixa

Escrito por Anny Malagolini
quando acaba a greve da Caixa Foto: Agência Brasil
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

Já são 12 dias de greve dos empregados da Caixa Econômica Federal, e ainda não há uma data definida para o fim da paralisação. A greve nacional continua por tempo indeterminado depois que os trabalhadores rejeitaram a proposta apresentada pelo banco para o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

A decisão foi tomada nesta segunda-feira (21), quando a maioria das assembleias dos empregados rejeitou novamente a proposta da Caixa. Com isso, os trabalhadores decidiram manter o movimento, iniciado em 10 de setembro.

Que dia a Caixa vai voltar a funcionar?

Por enquanto, não é possível dizer em qual dia a greve da Caixa vai terminar. A paralisação continua por tempo indeterminado, e uma nova data para o retorno dos empregados às agências dependerá do avanço das negociações entre a Caixa e os representantes dos trabalhadores.

Na segunda-feira (21), empregados de diferentes bases sindicais participaram de assembleias para avaliar a proposta do banco. Até o fechamento desta matéria, 102 bases haviam comunicado a rejeição, enquanto 30 aprovaram a proposta e votaram pelo fim da greve.

Com a rejeição, o Comando Nacional dos Bancários deve se reunir para definir os próximos passos da negociação com a Caixa.

A manutenção da greve ocorre porque os trabalhadores consideram que suas principais reivindicações não foram atendidas. O principal ponto de conflito é o Saúde Caixa, plano de saúde dos empregados, especialmente em relação às mudanças no modelo de custeio e ao aumento de valores pagos pelos funcionários.

A greve por tempo indeterminado não significa, portanto, que as agências ficarão fechadas sem possibilidade de negociação. O movimento pode terminar caso uma nova proposta seja apresentada e aceita pelos trabalhadores, ou a partir de uma decisão das entidades que representam a categoria.

Por que os empregados da Caixa estão em greve?

Os funcionários da Caixa entraram em greve em 10 de setembro, após rejeitarem uma proposta apresentada pelo banco para a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho. Entre os pontos questionados está o Saúde Caixa. Segundo representantes dos trabalhadores, a proposta aumenta a participação dos empregados nos custos do plano e altera valores de mensalidades e coparticipações.

A proposta prevê, por exemplo, que a contribuição do titular passe de 3,5% para 3,7% da remuneração. O teto de contribuição do grupo familiar também subiria de 6,5% para 9%.

Outro ponto citado pelos trabalhadores é o aumento do teto anual de coparticipação, que passaria de R$ 3.600 para R$ 4.700.

Também estão entre as mudanças contestadas os valores cobrados de dependentes e a coparticipação em consultas de pronto-atendimento.

A Caixa, por sua vez, afirma que mantém diálogo com os representantes dos empregados e busca uma solução que preserve os interesses dos trabalhadores, da instituição, dos clientes e da sociedade.

Veja também:

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Caixa está de greve hoje

Caixa está de greve hoje ou acabou? Veja como estão os serviços

Greve dos Correios hoje

Greve dos Correios hoje: paralisação continua por mais dias após TST adiar julgamento

estudantes já podem sacar R$ 200 no Caixa Tem do Pé-de-Meia

Mesmo com greve, estudantes já podem sacar R$ 200 no Caixa Tem do Pé-de-Meia

A greve da Caixa acabou

Greve da Caixa acabou hoje ou continua? Veja o que acontece nesta segunda

imagem mostra que a Caixa econômica federal ainda esta em greve hoje

Caixa ainda está em greve hoje; veja situação dos Correios

Imagem de calendário sobre o feriado 18 de setembro

Dia 18 de setembro é feriado de quê? Vejas as cidades que param hoje

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes