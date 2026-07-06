Economia

Calendário Bolsa Família de julho: Veja calendário de pagamento por NIS

Calendário de pagamentos seguem o NIS

Escrito por Anny Malagolini
Dois estados já estão garantindo extra de R$ 300 para beneficiários do Bolsa Família Créditos: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Pagamento do Bolsa Família Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O pagamento do Bolsa Família de julho começa no dia 20 e será feito de forma escalonada até 31 de julho, conforme o último número do NIS, o Número de Identificação Social. O calendário oficial de 2026 foi divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e segue a ordem tradicional de repasses nos últimos dez dias úteis do mês.

Calendário do Bolsa Família em julho

Quem recebe primeiro são os beneficiários com NIS final 1. Depois, os depósitos seguem dia a dia para os demais grupos, até chegar aos inscritos com NIS final 0.

NIS final 1: 20 de julho
NIS final 2: 21 de julho
NIS final 3: 22 de julho
NIS final 4: 23 de julho
NIS final 5: 24 de julho
NIS final 6: 27 de julho
NIS final 7: 28 de julho
NIS final 8: 29 de julho
NIS final 9: 30 de julho
NIS final 0: 31 de julho

O dinheiro é depositado pela Caixa Econômica Federal e pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, além de saques em lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

O Bolsa Família é pago às famílias inscritas no Cadastro Único que atendem às regras de renda do programa. O benefício tem valor mínimo de R$ 600 por família, mas pode ser maior conforme a composição familiar.

Além do valor base, o programa prevê adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos e acréscimo de R$ 50 para gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos, conforme as regras do Ministério do Desenvolvimento Social.

Para saber se o pagamento de julho foi liberado, o beneficiário pode consultar o aplicativo Bolsa Família, o Caixa Tem ou ligar para os canais oficiais da Caixa e do MDS. Também é importante conferir o final do NIS no cartão do benefício ou no app, pois é esse número que define a data exata do depósito.

Famílias que tiveram aumento de renda podem entrar na Regra de Proteção. Nesse caso, mesmo ultrapassando o limite de renda, elas não são excluídas imediatamente e podem continuar recebendo parte do benefício por um período determinado, de acordo com as regras do programa.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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