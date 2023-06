Calendário Bolsa Família do mês de julho: veja as novas datas do depósito

O calendário do Bolsa Família 2023 abre uma nova rodada de pagamentos a partir do dia 18 de julho. As parcelas serão pagas a partir da segunda quinzena do mês e terá o valor mínimo de R$ 600. Veja as datas.

Calendário bolsa família 2023 do mês de julho

O pagamento será feito entre os dias 18 e 31, conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS).

1) NIS com final 1 recebem em 18 de julho, terça-feira

2) NIS com final 2 recebem em 19 de julho, quarta-feira

3) NIS com final 3 recebem em 20 de julho, quinta-feira

4) NIS com final 4 recebem em 21 de julho, sexta-feira

5) NIS com final 5 recebem em 24 de julho, segunda-feira

6) NIS com final 6 recebem em 25 de julho, terça-feira

7) NIS com final 7 recebem em 26 de julho, quarta-feira

8) NIS com final 8 recebem em 27 de julho, quinta-feira

9) NIS com final 9 recebem em 28 de julho, sexta-feira

10) NIS com final 0 recebem em 31 de julho, sexta-feira

Qual o valor?

O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600 e os beneficiários têm direito ao pagamento do adicional de R$ 150 por famílias com crianças com idade até 6 anos. O valor médio desse ano é de R$ 714.

As 21 milhões de famílias inscritas no programa receberão já em março o bônus de R$ 150 por cada filho. Contudo, o adicional para jovens entre 7 e 18 anos e para gestantes ficará somente para junho.

A partir de junho, o governo começará o pagamento do adicional de R$ 50 por gestante, por criança de 7 a 12 anos e por adolescente de 12 a 18 anos.

Valores:

- pelo menos R$ 600 por família;

- mais R$ 150 para cada criança de até 6 anos;

- mais R$ 50 para crianças com mais de 7 anos e jovens com menos de 18;

- mais R$ 50 para gestantes.

Quem pode receber o Bolsa Família?

O programa é voltado às famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social, com renda mensal de até R$ 218. Ou seja, se uma família tem seis pessoas e somente uma delas está empregada, recebendo um salário mínimo de R$ 1.320, isso significa que a renda per capita familiar é de R$ 217 por pessoa – o que dá o direito desta família de participar do programa.

Segundo a Medida Provisória assinada em março de 2023, há ainda a chamada Regra de Proteção: se uma família melhorar de vida e a renda por pessoa subir para além da linha de pobreza e até meio salário-mínimo, o benefício do Bolsa Família não será cortado imediatamente; nesses casos, a família pode permanecer no programa por até 24 meses (ou seja, 2 anos), recebendo 50% do valor do benefício. De acordo com o Governo Federal, a regra de proteção será aplicada a partir de junho de 2023.

O Governo ainda garante que o chamado retorno garantido, que dá prioridade de concessão para famílias que se desligaram voluntariamente do programa (ou estão na regra de proteção) e, por motivos de força maior, precisarão retornar para o Bolsa Família.

