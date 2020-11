Quais são os documentos necessários para trabalhar? Anote

Os documentos pessoais para contratação são importantes para estabelecer o vínculo empregatício. Além disso, a apresentação de tais dados garantem os direitos trabalhistas, previstos na CLT.

Além da Carteira de Trabalho, digital ou física, o título de eleitor, RG, CPF e comprovante de residência são documentos necessários para trabalhar. Tais documentos serão usados pela empresa para o cumprimento de obrigações trabalhistas, como contribuição previdenciária.

Contudo, antes de assinar o contrato, esteja ciente de todas as obrigações estabelecidas. Sendo assim, atente-se para jornada de trabalho e remuneração, mas também valores e princípios da empresa.

Documentos necessários para trabalhar

Como já dito, os documentos pessoais são importantes para a garantia dos direitos trabalhistas para o empregado. Sendo assim, os principais solicitados são:

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;

Cópia do RG e do CPF;

Título de eleitor, quando maior de 18 anos;

Comprovante de residência, geralmente somente a cópia. Nesse caso, pode ser conta de água, luz ou telefone em nome do empregado ou integrante da família;

Número do PIS/Pasep;

Comprovante de escolaridade. Contudo, somente para estágio e jovem aprendiz;

Registro profissional – se for obrigatório pela categoria;

Certidão de nascimento ou casamento;

Certificado de alistamento militar ou reservista. Isso para homens entre 18 e 45 anos;

Foto 3×4;

Cópia da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, se for uma exigência para a vaga de emprego. Ou seja, para motoristas, motociclistas em qualquer atividade.

Estágio

O estágio é a modalidade de trabalho para jovens que estão na ensino superior. Sendo assim, é a oportunidade de entrar no mercado de trabalho e adquirir experiência na área do curso universitário. Além disso, obrigatório para a maioria dos cursos, pelo Ministério da Educação (MEC).

A contratação pelo regime de estágio está prevista pela Lei nº 11.788, a Lei do Estágio. Ela determina diferenças entre as obrigações trabalhistas de um estagiário e um contratado sob regime CLT. Como por exemplo, jornada de trabalho de até 30 horas semanais e folgas em feriados. Contudo, não garante férias remuneradas, 13º salário e contribuição para o INSS.

Sabendo disso, os documentos necessários para trabalhar como estagiário são:

RG e CPF;

Declaração de matrícula;

Carteira de Trabalho – solicitação de algumas empresas;

Termo de Compromisso de Estágio (TCE);

Por sua vez, o último item, o TCE, é o documento que especifica a jornada de trabalho do estudante, bem como o valor da bolsa e do vale transporte. Além disso, o objetivo do estágios, as atividade, definição de horários, período de vigência do contrato; concessão de recesso e os motivos de rescisão. Mas também, possíveis concessões de benefícios.

Jovem Aprendiz

O Jovem Aprendiz é um programa de ingresso no mercado de trabalho para jovens. Contudo, diferente da modalidade de estágio.

Para ser jovem aprendiz, a pessoa deve ter de 14 a 24 anos. Além disso, há a obrigatoriedade de preencher carteira de trabalho, o que não precisa no estágio, para firmar o vínculo empregatício.

Sendo assim, os documentos necessários para trabalhar como Jovem Aprendiz são:

RG e CPF do jovem;

CPF do responsável legal, pai ou mãe. Contudo, somente para contratação de jovens menores de 18 anos;

Carteira de Trabalho;

Comprovante de residência;

Atestado de frequência escolar;

Certificado de conclusão do Ensino Médio, se houver.

