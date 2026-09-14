Economia

Bancos estão de greve hoje (14/9)? Veja situação do Banco do Brasil e da Caixa

Banco do Brasil apresenta paralisação parcial

Escrito por Anny Malagolini
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

Quem precisa ir ao banco ou utilizar os serviços dos Correios nesta segunda-feira (14) pode encontrar unidades com atendimento afetado pela greve. No entanto, a paralisação não ocorre da mesma forma em todas as instituições.

No Banco do Brasil, a greve foi encerrada em grande parte das regiões depois que os funcionários aprovaram a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) na sexta-feira (11). Por outro lado, sindicatos que rejeitaram o acordo continuam mobilizados.

Já na Caixa Econômica Federal, os empregados permanecem em greve nacional por tempo indeterminado. Ao mesmo tempo, os trabalhadores dos Correios também seguem parados após rejeitarem a proposta apresentada pela empresa.

Veja abaixo a situação de cada instituição nesta segunda-feira.

Banco do Brasil está de greve hoje?

A greve dos funcionários do Banco do Brasil é parcial e continua somente nas bases sindicais que rejeitaram a proposta de ACT. Isso porque, na sexta-feira (11), novas assembleias foram realizadas e a maioria das bases aprovou o acordo negociado com o banco. Com isso, essas regiões devem assinar o documento e encerrar a paralisação.

Entre as bases que aprovaram a proposta estão Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Pernambuco, Porto Alegre, Mato Grosso, Florianópolis, Alagoas, ABC Paulista, Rondônia, Sergipe e Campinas.

Entretanto, cerca de 18 entidades rejeitaram o acordo. Por esse motivo, a paralisação continua nessas localidades enquanto os sindicatos discutem os próximos passos.

Entre os locais que permanecem mobilizados estão Angra dos Reis e bases da Bahia.

A situação mudou rapidamente em relação ao início da greve. Na quinta-feira (10), quando a paralisação começou por tempo indeterminado, Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Pernambuco e Florianópolis estavam entre as bases que haviam rejeitado a proposta.

Contudo, menos de 24 horas depois, novas assembleias foram realizadas e essas regiões aprovaram o acordo.

Caixa está de greve hoje?

Por outro lado, os funcionários da Caixa Econômica Federal estão em greve nesta segunda-feira (14). Diferentemente do Banco do Brasil, a paralisação na Caixa foi definida como nacional e por tempo indeterminado.

Os empregados iniciaram o movimento na quinta-feira (10), depois que a proposta de renovação do ACT foi rejeitada pela categoria. Segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), mais de 90% das bases sindicais rejeitaram a proposta apresentada pela Caixa.

Entre os principais pontos de discordância está o Saúde Caixa, além de outras reivindicações apresentadas pelos trabalhadores desde junho.

A Caixa informou que mantém o diálogo com as entidades que representam os empregados. Além disso, o banco afirmou que retomou as negociações para tentar chegar a um entendimento.

Caso os trabalhadores não aprovem os termos dentro do prazo estabelecido, a Caixa poderá retirar a proposta e recorrer à Justiça por meio de um dissídio coletivo.

Correios estão de greve hoje, 14 de setembro?

Os trabalhadores dos Correios também seguem em greve por tempo indeterminado nesta segunda-feira (14). A paralisação começou na noite de quinta-feira (10), depois que a categoria rejeitou a proposta apresentada pela empresa durante as negociações do acordo coletivo.

Segundo a Findect, 35 assembleias haviam aprovado a paralisação antes do início do movimento. Entre as bases estão São Paulo, Rio de Janeiro, Bauru, Santos, Maranhão e Mato Grosso do Sul.

Um dos principais pontos de divergência é o plano de saúde dos empregados, aposentados e dependentes. A entidade sindical contesta mudanças relacionadas ao benefício e afirma que elas podem afetar o atendimento e o custeio da assistência médica.

Por outro lado, os Correios afirmam que a proposta mantém 78 das 80 cláusulas do acordo coletivo. A empresa também prevê reajuste de 100% do INPC sobre salários e benefícios, além da manutenção da assistência à saúde.

Enquanto a categoria mantém a paralisação, os Correios afirmam ter adotado medidas para diminuir os efeitos da greve, como o remanejamento de equipes e o reforço das operações.

A disputa também chegou ao Tribunal Superior do Trabalho (TST). Os Correios pediram a abertura de dissídio coletivo e solicitaram que a Justiça analise a situação da paralisação.

A Findect, entretanto, orientou os trabalhadores a manter a greve e ampliar a mobilização nesta segunda-feira.

O que mudou para os bancários?

A greve ocorre em meio à negociação dos acordos coletivos da categoria.

Na quarta-feira (9), a Convenção Coletiva de Trabalho dos bancários foi assinada pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) e pelas entidades sindicais. O documento estabelece regras gerais para os trabalhadores do setor em todo o país.

O acordo prevê reposição integral da inflação medida pelo INPC e aumento real de 0,6% nos próximos dois anos.

Além dos salários, os reajustes também alcançam benefícios como vale-alimentação, vale-refeição, PLR e auxílios.

A convenção ainda estabelece medidas relacionadas à saúde mental, combate ao assédio, direito à desconexão fora do horário de trabalho e transparência no monitoramento digital dos funcionários.

Entretanto, os empregados do Banco do Brasil e da Caixa também precisam negociar cláusulas específicas com cada instituição. Foi justamente essa negociação que levou às diferentes paralisações desta segunda-feira.

Veja também: tem lotofácil hoje?

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Caixa está em greve nacional; Banco do Brasil tem paralisação parcial

Caixa está em greve nacional; Banco do Brasil tem paralisação parcial

greve da Caixa

Caixa Econômica Federal está em greve hoje: veja como receber e pagar contas

R$ 200 no Caixa Tem

Caixa Tem libera R$ 200 para estudantes dia 21 de setembro

Maiores reservas de petróleo do mundo

Maiores reservas de petróleo do mundo: veja ranking e posição do Brasil

leilão da Casas Bahia

Leilão virtual da Casas Bahia termina nesta sexta-feira (4); veja produtos e cuidados

caixa tem nao funciona (1)

Caixa Tem está fora do ar: como consultar o pagamento do Bolsa Família sem acessar o…

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes