Economia

Caixa está em greve até quando; Correios mantêm paralisação

Trabalhadores dos Correios, Caixa e BB estão em greve

Escrito por Anny Malagolini
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

A greve dos bancários da Caixa Econômica Federal continua após os trabalhadores rejeitarem a proposta apresentada pelo banco para renovar o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). No caso dos Correios, a greve também segue sem data definida para terminar.

Quando acaba a greve da Caixa?

Os funcionários da Caixa decidiram manter a greve por tempo indeterminado. A decisão ocorreu na sexta-feira (11), depois que a categoria rejeitou a proposta final apresentada pelo banco nas negociações do ACT. No Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, 68% dos trabalhadores que participaram da assembleia votaram contra a proposta.

Um dos principais pontos de discussão é o Saúde Caixa, plano de assistência médica dos funcionários. Os representantes dos trabalhadores defenderam que as negociações sobre o benefício fossem tratadas separadamente da renovação do acordo coletivo, mas a Caixa não aceitou a proposta.

A negociação também envolve temas como Participação nos Lucros e Resultados (PLR), vale-alimentação, vale-refeição e outros direitos da categoria.

A Caixa chegou a sinalizar que poderia retirar a proposta e levar a discussão para um dissídio coletivo caso os trabalhadores não aprovassem os termos.

Apesar da paralisação dos bancários, a Caixa informa que os principais canais de atendimento continuam funcionando.

Os clientes podem utilizar:

  • aplicativo CAIXA;
  • Internet Banking CAIXA;
  • WhatsApp CAIXA;
  • caixas eletrônicos;
  • rede Banco24Horas;
  • atendimento telefônico;
  • casas lotéricas;
  • Correspondentes CAIXA Aqui.
  • O Alô CAIXA também permanece disponível pelo telefone 4004-0104, para capitais e regiões metropolitanas, e pelo 0800 104 0104, nas demais localidades.

No primeiro dia da paralisação, o sindicato informou que 245 das 283 agências da Caixa em São Paulo, Osasco e região estavam fechadas, além de quatro centros administrativos.

Correios estão em greve até quando?

A greve dos Correios também continua por tempo indeterminado. O movimento começou na sexta-feira (11), depois que trabalhadores rejeitaram a proposta apresentada pela empresa para o ACT 2026/2028.

Entre as reivindicações estão avanços nas negociações, manutenção de direitos e garantias relacionadas ao plano de saúde dos empregados, aposentados e dependentes. A discussão sobre o plano de saúde é um dos principais pontos de conflito entre os trabalhadores e a estatal.

Os Correios entraram com pedido de dissídio coletivo no Tribunal Superior do Trabalho após o fim das negociações sem acordo. No sábado (12), o TST determinou, em decisão liminar, que 80% dos funcionários permaneçam trabalhando em cada unidade ou estabelecimento da empresa durante a greve.

A determinação inclui trabalhadores das áreas de atendimento, tratamento, transporte, distribuição e setores administrativos ou de suporte considerados necessários para manter a operação.

O julgamento do dissídio está marcado para 21 de setembro, às 13h30, na Seção Especializada em Dissídios Coletivos (SDC) do TST. Até a data do julgamento, no entanto, as partes ainda podem chegar a um acordo.

Segundo os Correios, a rede de agências permanece aberta ao público durante a paralisação. A estatal também informou que colocou em funcionamento seu Plano de Continuidade de Negócios para reduzir os efeitos da greve.

Entre as medidas estão o deslocamento de funcionários administrativos para atividades operacionais, o remanejamento de veículos e a realização de mutirões para manter o fluxo de encomendas e correspondências.

Os clientes podem buscar atendimento pelos telefones 4003-8210 e 0800-881-8210, além dos canais digitais dos Correios.

Veja também: tem lotofácil hoje

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Reunião do Copom

Reunião do Copom pode cortar Taxa Selic; veja previsão do juros em setembro

Bancos estão de greve hoje (14/9)? Veja situação do Banco do Brasil e da Caixa

Bancos estão de greve hoje (14/9)? Veja situação do Banco do Brasil e da Caixa

Caixa está em greve nacional; Banco do Brasil tem paralisação parcial

Caixa está em greve nacional; Banco do Brasil tem paralisação parcial

greve da Caixa

Caixa Econômica Federal está em greve hoje: veja como receber e pagar contas

R$ 200 no Caixa Tem

Caixa Tem libera R$ 200 para estudantes dia 21 de setembro

Maiores reservas de petróleo do mundo

Maiores reservas de petróleo do mundo: veja ranking e posição do Brasil

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes