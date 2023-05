Aprenda 4 formas de consultar o 13º salário INSS de 2023

Os aposentados e pensionistas do INSS já podem conferir quando será pago o 13º salário antecipado de 2023, e qual será o valor. Esse abono será liberado a partir do dia 25 para cerca de 30,5 milhões segurados, então, veja como consultar o 13º salário INSS.

Como consultar o 13º salário INSS?

A consulta do 13º salário INSS de 2203 pode ser feita de 4 formas, sendo duas delas através do site oficial da instituição e aplicativo do instituto que foram criados para facilitar o acesso aos serviços oferecidos pelo INSS. Quem quer saber como consultar o 13º salário INSS também pode acessar as informações do pagamento pelo telefone e de forma presencial.

Aproveite para ver o calendário de pagamento. Assim, confira a seguir como consultar o 13º do INSS:

Site do INSS | Consultar o 13º salário

Para quem quer saber como consultar o 13º do INSS pela internet, a orientação é acessar o site meu.inss.gov.br/#/login e clicar em “Entrar com gov.br” para acessar a plataforma se já tiver cadastro. O mesmo botão pode ser utilizado por aqueles que querem se registrar, basta informar os dados do segurado e criar uma senha e login de acesso.

Feito isso, busque pela opção “Extrato de Pagamento de Benefício”, onde constará todas as informações sobre o pagamento do benefício de abril, além da primeira parcela do 13º salário INSS que será liberado junto com o benefício previdenciário.

App Meu INSS

Outra opção para fazer a consulta pela internet é pelo aplicativo do INSS. Clique em “Entrar” para acessar à lista de serviços que estão disponíveis no Meu INSS. Assim, procure pelo botão “extrato” para consultar o 13º salário INSS. Desta forma, é possível conferir quando o dinheiro será liberado.

Além da consulta do 13º salário INSS, estão disponível mais de 90 serviços oferecidos pelo INSS que podem ser realizados à distancia, sem a necessidade de comparecer a uma agência.

Telefone – Central de Atendimento INSS

Para quem não tem acesso à internet ou prefere o modo tradicional, saiba que é possível consultar o 13º salário INSS pelo telefone 135, que dá acesso à Central de Atendimento de segunda a sábado, no horário de 7h às 22h. As ligações que forem realizadas a partir de telefones fixos ou públicos não têm custo. No entanto, as ligações feitas por celulares tem o custo é equivalente a uma ligação local.

Atendimento presencial

Quem não tiver acesso à essas ferramentas pode ir até uma das agências do INSS e informar que deseja saber como consultar o 13º do INSS. O atendimento é feito após agendamento de data e horário junto à agências.

Tenha em mãos o CPF e o número do seu benefício que também pode ser solicitado para identificar o cidadão e conferir quando será a liberação do abono, bem como, o valor a ser recebido.

