Economia

Que horas sai a Selic hoje? Veja o que esperar da reunião do Copom de junho

Sequência de cortes pode chegar ao fim

Escrito por Anny Malagolini
decisão do Copom da Selic hoje Reunião do Banco Central termina nesta quarta, 17 de junho - Getty

O Banco Central decide nesta quarta-feira, 17 de junho, o novo patamar da taxa Selic, hoje em 14,5% ao ano. A reunião do Copom começou na terça-feira e termina no fim da tarde, quando o comunicado oficial será divulgado ao mercado.

A expectativa concentra as atenções de investidores, empresas e consumidores porque a Selic serve de referência para os juros cobrados em empréstimos, financiamentos, cartões, aplicações financeiras e títulos públicos. Na prática, a decisão do Copom ajuda a indicar se o crédito ficará mais caro, mais barato ou se seguirá restritivo por mais tempo.

Que horas sai a decisão do Copom da Selic hoje?

A decisão da Selic deve ser divulgada a partir das 18h30, no horário de Brasília, após o encerramento da reunião do Copom de junho. O Banco Central publica o comunicado com a taxa definida, o placar da votação e os principais argumentos usados pelos diretores para justificar a decisão. A ata completa costuma sair quatro dias úteis depois.

O mercado chega à reunião dividido entre duas leituras: a continuidade do ciclo de queda dos juros, com corte de 0,25 ponto percentual, ou uma pausa diante da piora nas expectativas de inflação.

A projeção mais acompanhada por economistas consultados pela Reuters aponta para um novo corte de 0,25 ponto, o que levaria a Selic de 14,5% para 14,25% ao ano. Seria a terceira redução seguida, após o Banco Central ter iniciado um ciclo gradual de flexibilização monetária em 2026.

Mesmo assim, a decisão não é considerada simples. A inflação voltou a preocupar, as expectativas para o IPCA seguem acima da meta e o cenário externo ficou mais incerto com a alta do petróleo e tensões geopolíticas. Por isso, parte do mercado passou a defender que o Banco Central interrompa os cortes para observar os próximos dados antes de reduzir novamente os juros.

Por que a decisão ficou mais difícil?

Na última reunião, em abril, o Copom reduziu a Selic em 0,25 ponto percentual, para 14,5% ao ano, mas manteve um discurso cauteloso. A mensagem foi de que os próximos passos dependeriam da evolução da inflação, da atividade econômica, do câmbio, das contas públicas e do ambiente internacional.

Desde então, o mercado passou a revisar para cima as projeções de inflação. Segundo o Boletim Focus, a expectativa para o IPCA de 2026 subiu para 5,3%, acima do teto da meta, que é de 4,5%. A meta central perseguida pelo Banco Central é de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

Esse quadro reduz o espaço para cortes mais fortes. Mesmo que o Copom decida baixar a Selic nesta quarta, a tendência é que o comunicado mantenha tom duro, indicando cautela e sem promessa de novas reduções automáticas nas próximas reuniões.

Como a Selic afeta o bolso?

Quando a Selic cai, a tendência é que o custo do crédito diminua aos poucos. Isso pode aliviar financiamentos, empréstimos e renegociações de dívidas, embora os bancos também considerem risco de inadimplência, margem de lucro e despesas administrativas na hora de definir as taxas ao consumidor.

Para investidores, uma Selic menor reduz a remuneração de aplicações conservadoras atreladas aos juros, como Tesouro Selic, CDBs pós-fixados e fundos DI. Ainda assim, com a taxa em patamar elevado, a renda fixa continua pagando retornos relevantes.

Se o Copom mantiver a Selic em 14,5%, a leitura será de que o Banco Central prefere preservar juros altos por mais tempo para tentar conter a inflação. Se cortar para 14,25%, o recado mais importante estará no comunicado: ele indicará se ainda há espaço para novas quedas ou se o ciclo pode parar já na próxima reunião.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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