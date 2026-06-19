Moradores de 207 recebem Bolsa Família de junho antecipado; veja locais

O Bolsa Família de junho está sendo pago de forma antecipada para moradores de 207 cidades em situação de emergência ou calamidade pública. Nesses municípios, o governo federal unificou o calendário e liberou o benefício para todos os beneficiários, sem considerar o final do NIS.

Quem recebe o Bolsa Família antecipado em junho?

O pagamento antecipado do Bolsa Família vale para moradores de cidades reconhecidas pelo governo federal em situação de emergência ou calamidade pública. Em junho, a lista reúne municípios do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Paraná, Rio de Janeiro, Amazonas e Roraima.

O maior número de cidades contempladas está no Rio Grande do Norte, com 124 municípios. Também foram incluídas cidades da Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Paraná, Rio de Janeiro, Amazonas e Roraima. Nesses locais, todos os beneficiários podem movimentar o dinheiro no mesmo dia, independentemente do número final do NIS.

Esses moradores tem o dinheiro em conta do Bolsa Família desde 17 de junho, primeiro dia do calendário oficial do mês. Nesses municípios, não há pagamento separado por final do NIS. Todos os beneficiários tiveram o depósito liberado na mesma data, mesmo aqueles que, no calendário regular, só receberiam nos dias 22, 23, 24, 25, 26, 29 ou 30 de junho.

Por isso, quem mora em uma das cidades atendidas pela medida já pode movimentar o benefício pelo Caixa Tem, usar o cartão para compras ou fazer o saque em caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Para os demais beneficiários, que não moram em municípios com pagamento unificado, o calendário de junho segue normalmente de 17 a 30 de junho, conforme o final do NIS.

O benefício pode ser movimentado pelo Caixa Tem, usado para pagamentos e transferências, ou sacado em caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Quem está em cidade com pagamento unificado já pode acessar o valor, mesmo que o final do NIS ainda não tenha chegado no calendário regular.

Calendário do Bolsa Família de junho

Para quem não mora em cidade com pagamento antecipado, o calendário segue normalmente:

NIS final 1: 17 de junho

NIS final 2: 18 de junho

NIS final 3: 19 de junho

NIS final 4: 22 de junho

NIS final 5: 23 de junho

NIS final 6: 24 de junho

NIS final 7: 25 de junho

NIS final 8: 26 de junho

NIS final 9: 29 de junho

NIS final 0: 30 de junho

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