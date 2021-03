Cotação do dólar 08/03/2021 – Dólar dispara e chega a R$ 5,77

Cotação do dólar 08/03/2021 – A moeda norte-americana registrou a sua maior alta desde o dia 15 de maio de 2020. Após um dia conturbado e com tensões políticas, o dólar se aproximou dos R$ 5,80, e fechou em R$ 5,778, com alta de 1,67%. Ao longo do dia, a moeda já operava em alta, mas se intensificou no final da tarde.

Na semana anterior, o dólar já havia fechado em alta na maioria dos dias. O mercado voltou as tensões na votação da PEC Emergencial, que prevê a volta do auxílio emergencial para brasileiros afetados pela pandemia, no Congresso Nacional. Nesta semana, quando a Câmara dos Deputados deve analisar a pautar, a tendência é que a moeda se estabilize.

Em relação ao cenário exterior, os investidores se assustaram com as altas taxas de juros dos Estados Unidos, principalmente depois do presidente Joe Biden aprovar o pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão no Senado. Isso também ajudou a cotação do dólar estar em alta nesta segunda-feira.

Cotação do dólar 08/08/2021

O principal motivo pelo qual a cotação do dólar disparou perto do fim da tarde desta segunda-feira, foi a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em relação ao pedido de habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro Edson Fachin determinou que as acusações feitas contra o petista nas investigações da Operação Lava Jato, pela Justiça Federal no Paraná, deveriam ser anuladas.

Após a decisão, o Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, caiu 3,98%, a 110.611,58 pontos. Vale ressaltar que agora Lula pode se candidatar nas eleições presenciais de 2022, já que ele recuperou seus direitos políticos. Isso certamente deve mexer ainda mais com o mercado financeiro nos próximos dias, em conjunto com a aprovação da PEC Emergencial na Câmara.

