Caixa explica como contratar o empréstimo do Auxílio Brasil na lotérica

Embora seja possível fazer solicitação de crédito pela internet, sem sair de casa, o beneficiário pode contratar o empréstimo do Auxílio Brasil na lotérica. Para quem busca mais detalhes sobre essa opção, a Caixa Econômica Federal explica como os clientes podem solicitar o consignado em suas agências físicas.

Tem como contratar o empréstimo do Auxílio Brasil na lotérica?

De acordo com a Caixa, para contratar o empréstimo do Auxílio Brasil na lotérica, o beneficiário precisa levar o cartão que recebe o benefício e seus documentos pessoais, como RG e CPF.

No local, ele deverá ser atendido por um funcionário da Caixa, que irá orientá-lo com relação ao empréstimo. Se o interessado atender os requisitos e estiver de acordo com a proposta, ele poderá solicitar o crédito.

Além da lotérica, o cliente também pode fazer o empréstimo pelo Caixa Tem, sem sair de casa. Veja como:

Se ainda não fez o download, baixe a versão mais atualizada do aplicativo, na App Store ou PlayStore;

Entre na sua conta Caixa;

Clique em “Empréstimo”;

Escolha a opção “Simular e contratar”;

Vá em “Consignado”;

Leia todas as informações e, se estiver de acordo, solicite o crédito.

Antes de enviar o pedido, o cliente vai poder checar a simulação de todo o empréstimo. Todas as parcelas estarão descritas no aplicativo.

Como funciona o empréstimo do Auxílio Brasil na Caixa?

A Caixa está realizando o empréstimo do Auxílio Brasil com juros de 3,45% ao mês. Pelas regras do Ministério da Cidadania, o número máximo de parcelas é de 24. A prestação não pode ultrapassar 40% do valor do benefício de R$ 400,00. Então, o beneficiário só pode ter R$ 160,00 descontado de seu auxílio por mês.

De acordo com as regras do empréstimo, estabelecidas pelo governo, o prazo para depósito do dinheiro é de dois dias úteis após aprovação do contrato. Contudo, no dia 24 de outubro, a Caixa pediu ao Tribunal de Contas da União (TCU) o aumento desse limite. O banco solicitou que o prazo passasse para cinco dias, alegando que o processo estaria lento por conta da grande demanda. A instituição ainda suspendeu a contratação do consignado por 24 horas seguindo orientação do TCU.

Requisitos para contratar o empréstimo com a Caixa

De acordo com informações do site oficial da Caixa, para pedir o crédito, o beneficiário deve ter uma conta aberta no banco; ser maior de idade; estar recebendo o auxílio regularmente há, pelo menos, 90 dias; não ter problemas com o CPF na receita e não ter faltado a nenhuma convocação do Ministério da Cidadania.

A Caixa ressalta que caso o beneficiário deixe de receber o Auxílio Brasil, por qualquer motivo, ele ainda deve quitar a dívida com o banco.

Quem tem nome sujo pode pegar empréstimo?

A Caixa informa também que quem tem o CPF restrito por conta de dívidas também pode solicitar o crédito. Contudo, se a dívida do cliente for com o próprio banco, ele deve procurar uma agência para verificar a situação.

Aqueles que estão no cheque especial também podem contratar o empréstimo, desde que parte do consignado seja usada para quitar a dívida. A mesma regra vale para quem está devendo cartão de crédito e/ou está com o pagamento do Fies atrasado.

Quais bancos oferecem o empréstimo Auxílio Brasil?

O governo autorizou que os beneficiários do Auxílio Brasil façam empréstimos consignados e paguem as parcelas com o próprio benefício. Dessa forma, o pagamento da prestação é descontado diretamente do valor do auxílio mensal. Segundo o Ministério da Cidadania, os bancos podem cobrar até 3,5% de juros por mês.

O valor da parcela não pode ser maior do 40% do auxílio fixo de R$ 400,00, o que resulta em R$ 160,00. O número máximo de prestações é de 24 para quitação da dívida. Com essas regras, os interessados podem pegar, em média, R$ 2500,00 de empréstimo. O valor varia de acordo com a taxa de juros cobrada por cada instituição. Os bancos autorizados pelo Ministério da Cidadania a realizar a operação são: