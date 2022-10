Com a autorização do Ministério da Cidadania do final de setembro, quem recebe Auxílio Brasil pode fazer empréstimo na Caixa Econômica. O governo liberou que os beneficiários do programa solicitem crédito consignado e paguem com seu auxílio no banco federal e em mais outras 11 empresas.

Regras para fazer empréstimo do Auxílio Brasil na Caixa Econômica

O banco informa, em seu site oficial, que quem recebe Auxílio Brasil pode fazer empréstimo na Caixa Econômica. A empresa confirma que o beneficiário consegue solicitar o crédito, caso se enquadre nas regras do consignado, e pagar com seu auxílio.

A Caixa ainda reforça que, embora seja possível, o cidadão deve analisar as condições do empréstimo, pois seu benefício virá em um valor menor nos próximos meses até a quitação da dívida com o banco.

Para fazer empréstimo do Auxílio Brasil na Caixa, o beneficiário precisa ser maior de idade, estar recebendo o benefício há, pelo menos, 3 meses completos, não ter faltado em nenhuma convocação do Ministério da Cidadania e ter margem consignável suficiente.

Além disso, aqueles que tiverem problemas com o CPF na receita, não receberem o benefício em crédito em conta ou estiverem com o auxílio para acabar não poderão contratar o empréstimo também. Além disso, o beneficiário precisa ter uma conta na Caixa para solicitar.

A Caixa está cobrando 3,45% de juros ao mês nas prestações do empréstimo.

Como fazer empréstimo do Auxílio Brasil na Caixa?

O beneficiário pode fazer a solicitação do empréstimo Auxílio Brasil nas lotéricas e agências da Caixa. Para isso, o responsável familiar (RF) que recebe o benefício deve comparecer ao local com os seguintes documentos: CPF, RG ou CNH, termo de orientação financeira assinado e termo de abertura do processo de solicitação assinado.

Também é possível fazer o pedido de crédito pelo aplicativo Caixa Tem, veja como:

Baixe a versão mais atualizada do Caixa Tem, na App Store ou Google Store; Acesse sua conta na Caixa; Vá na opção “Empréstimo”; Clique em “Simular e contratar”; Clique em “Consignado”; Leia todas as informações e faça a solicitação, se estiver de acordo.

Ao simular a contratação do empréstimo, o beneficiário vai ver as informação de quanto ele irá receber, o valor das parcelas a serem pagas, o valor que seu benefício virá nos meses seguintes e prazo para pagar o crédito.

É possível contratar o empréstimo do Auxílio Brasil mais de uma vez?

O beneficiário pode pegar crédito quantas vezes quiser até atingir o valor máximo da parcela, que corresponde a 40% do benefício fixo de R$ 400,00. Ou seja, a prestação limite é de R$ 160,00.

Como saber se o empréstimo foi aprovado na Caixa?

O cliente pode checar a situação de seu pedido no Caixa Tem:

Abra o aplicativo e entre em sua conta; Vá na opção “empréstimos”; Clique em “ver meus contratos”; Escolha “empréstimo consignado” e a situação da solicitação estará descrita.

Para mais dúvidas, o beneficiário pode entrar em contato com o banco pelo número 111.

E se o Auxílio for cancelado?

O banco ainda reforça que caso o beneficiário pare de receber o auxílio por qualquer motivo, ele ainda deverá terminar de pagar o crédito. Nesse caso, a empresa vai debitar em conta o valor das parcelas, se houver autorização do cliente. Caso o beneficiário não autorize ou não haja saldo no banco, a segunda via do boleto de pagamento pode ser gerada ele pode pagar de outra forma.

Contudo, se o cliente não quitar as parcelas até o vencimento do prazo, uma multa pelo atraso será cobrada. A Caixa alerta que ao atrasar o pagamento, o cidadão terá dificuldades de conseguir outros empréstimos também.

É possível cancelar o empréstimo na Caixa?

O cliente pode solicitar o cancelamento do empréstimo em até sete dias úteis, após o valor ter sido depositado em sua conta. Ele deve fazer a solicitação pelo mesmo canal em que contratou o crédito. Caso o beneficiário tenha adquirido o consignado em alguma lotérica ou agência, ele deve ir até o local e fazer o pedido presencialmente.

Se ele fez pelo Caixa Tem, ele pode solicitar diretamente pelo aplicativo, veja como:

Entre o aplicativo Vá na opção “Consignado Auxílio” Vá em “Meus Contratos” e selecione o contrato em questão Clique em “Informações do Contrato” Por fim, vá em “Solicitar Cancelamento”

O banco ainda reforça que o cliente deve ter todo o dinheiro que foi depositado em conta para conseguir o cancelamento.

Onde posso fazer empréstimo do Auxílio Brasil?

Até o momento, apenas a Caixa e o banco Meu Tudo estão aceitando novas propostas de empréstimo do Auxílio Brasil. No entanto, o Ministério da Cidadania autorizou 12 empresas a realizar a operação. São elas:

Banco Agibank S/A

Banco Crefisa S/A

Banco Daycoval S/A

Banco Pan S/A

Banco Safra S/A

Caixa Econômica Federal

Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A

Facta Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento

Pintos S/A Créditos

QI Sociedade de Crédito Direto S/A

Valor Sociedade de Crédito Direto S/A

Zema Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Qual o valor do empréstimo Auxílio Brasil?

O valor máximo do empréstimo do Auxílio Brasil vai depender de cada banco, pois cada empresa define sua taxa de juros. Na Caixa, com as condições de juros 3,45% mensais, o cliente pode pegar até R$ 2.585,00 de crédito.

Mas vale lembrar que o Ministério da Cidadania estipulou regras para a realização da operação. O valor máximo da parcela que o beneficiário pode pagar é de até 40% do auxílio fixo de R$ 400,00, o que resulta em uma prestação de R$ 160,00. Além disso, a quitação do empréstimo deve ser feita em até 24 meses. A taxa de juros máxima cobrada pelos bancos é de 3,5% ao mês.