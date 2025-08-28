Economia

Feriados 2026: veja calendário com todas as folgas

Apenas o feriado de 15 de novembro vai cair em um fim de semana

Escrito por Anny Malagolini
Feriados 2026 Foto: Kwangmoozaa/Getty Images

O ano de 2026 promete ser melhor para os brasileiros aproveitarem os feriados nacionais. Isso porque, o número de feriados prolongados vai ser maior, quase que todos os meses haverá chance da chamada “emenda”. Veja o calendário.

Feriados em Janeiro

O primeiro feriado nacional de 2026 já começa no dia 1° de janeiro, com a comemoração do Ano Novo.

1 de janeiro – Confraternização Universal (quinta-feira).

Feriados em Abril

3 de abril– Paixão de Cristo (Sexta-Feira Santa).

21 de abril – Tiradentes (terça-feira).

Maio

Maio vai começar com um feriado prolongado na segunda-feira em comemoração ao Dia Internacional do Trabalho. No segundo domingo do mês, também celebra-se o Dia das Mães, mas a data é apenas comemorativa.

01/05 (sexta-feira): Dia do Trabalho – Feriado Nacional

Julho

09/07 – Feriado Estadual da Revolução constitucionalista em São Paulo

Setembro

O único feriado do mês de setembro é o Dia da Independência do Brasil.

7 de setembro – Independência do Brasil (segunda-feira).

Feriados em Outubro

Em outubro, o único feriado nacional é o Dia de Nossa Senhora Aparecida. No mesmo dia da padroeira do Brasil, celebra-se o Dia das Crianças, mas a data é comemorativa apenas.

12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira).

Novembro

Em novembro, os brasileiros têm dois feriados nacionais, o Dia de Finados e o Dia da Proclamação da República. Ainda no dia 20/11, é comemorado o Dia da Consciência Negra.

2 de novembro – Finados (segunda-feira);
15 de novembro – Proclamação da República (domingo);
20 de novembro – Dia de Zumbi e da Consciência Negra (sexta-feira).

Dezembro

Em dezembro, o único feriado nacional é o Natal.

25 de dezembro – Natal (sexta-feira).

Veja também os pontos facultativos e datas comemorativas que podem ter folga, dependendo da cidade.

Carnaval: 17 de fevereiro (terça);
Quarta de Cinzas: 18 de fevereiro (quarta-feira);
Corpus Christi: celebrado em 4 de junho (quinta-feira);
Dia das Mães, em 10 de maio (domingo);
Dia dos Namorados, em 12 de junho (sexta-feira);
Dia dos Pais, em 9 de agosto (domingo);
Dia do Professor, em 15 de outubro (quinta-feira);
Dia do Servidor Público, em 28 de outubro (quarta-feira).

