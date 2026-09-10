Economia

Caixa Econômica Federal está em greve hoje: veja como receber e pagar contas

Para quem precisa resolver operações bancárias nesta quinta, a recomendação é recorrer primeiro aos canais digitais e aos pontos de atendimento que permanecem disponíveis.

Escrito por Anny Malagolini
greve da Caixa Greve da Caixa
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

Os bancos da Caixa Econômica Federal estão em greve em todo o país nesta quinta-feira, dia 10 de setembro. O movimento afeta o atendimento nas agências, mas os clientes ainda conseguir realizar serviços e pagar contas, sacar dinheiro e movimentar a conta.

Como pagar contas durante a greve da Caixa

Boletos e contas de consumo podem ser pagos pelo aplicativo da Caixa ou pelo internet banking. O cliente também pode utilizar o Pix para fazer pagamentos e transferências.

As casas lotéricas são outra alternativa. Dependendo do serviço disponível na unidade, é possível pagar boletos, contas de água, luz, telefone e outros compromissos.

Os correspondentes Caixa Aqui também podem realizar determinadas operações bancárias. Os serviços oferecidos e os limites de movimentação variam de acordo com o estabelecimento.

Quem tem uma conta para vencer durante a greve precisa manter atenção à data. A paralisação não suspende automaticamente o vencimento de boletos. Se o pagamento não for realizado dentro do prazo, podem ser cobrados juros e multa.

Como receber dinheiro

O recebimento de valores não fica suspenso por causa da greve. Transferências por Pix continuam funcionando normalmente, inclusive entre contas de bancos diferentes.

Salários, pagamentos e outros créditos que tenham sido programados para uma conta da Caixa também podem ser acompanhados pelo aplicativo. Depois que o dinheiro estiver disponível, o cliente pode fazer pagamentos, transferências ou outras operações pelos canais digitais.

Para quem recebe benefícios sociais pela Caixa, a movimentação dos valores também pode continuar pelos canais eletrônicos disponibilizados pelo banco. O Caixa Tem permite consultar o saldo e realizar pagamentos e transferências.

Dá para sacar dinheiro?

Sim. Os caixas eletrônicos continuam sendo uma opção para saques, desde que haja saldo disponível e o terminal esteja funcionando.

Alguns saques também podem ser realizados em casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, respeitando os limites estabelecidos para cada operação.

Quem precisar de dinheiro em espécie durante a greve deve verificar as opções disponíveis antes de se dirigir a uma agência.

Agências da Caixa estão funcionando?

A paralisação pode ter diferentes níveis de adesão conforme a cidade e a unidade. Por isso, algumas agências podem estar fechadas, enquanto outras podem ter atendimento parcial.

Para serviços que não exigem atendimento presencial, a orientação é utilizar o aplicativo, o internet banking, os caixas eletrônicos, as lotéricas e os correspondentes bancários.

A Caixa e os representantes dos trabalhadores seguem em negociação. A duração da greve dependerá do andamento das tratativas e das decisões tomadas pela categoria nos próximos dias.

A paralisação ocorre em meio às negociações entre a Caixa e os representantes dos empregados para a renovação do acordo coletivo de trabalho. Entre os pontos discutidos está o Saúde Caixa, plano de assistência médica dos funcionários.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
R$ 200 no Caixa Tem

Caixa Tem libera R$ 200 para estudantes dia 21 de setembro

Maiores reservas de petróleo do mundo

Maiores reservas de petróleo do mundo: veja ranking e posição do Brasil

leilão da Casas Bahia

Leilão virtual da Casas Bahia termina nesta sexta-feira (4); veja produtos e cuidados

caixa tem nao funciona (1)

Caixa Tem está fora do ar: como consultar o pagamento do Bolsa Família sem acessar o…

Por que o Caixa Tem não está entrando

Por que o Caixa Tem não está entrando e o que fazer

caixa tem fora do ar

Caixa Tem está fora do ar: clientes relatam dificuldades

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes