Para quem precisa resolver operações bancárias nesta quinta, a recomendação é recorrer primeiro aos canais digitais e aos pontos de atendimento que permanecem disponíveis.

Caixa Econômica Federal está em greve hoje: veja como receber e pagar contas

Caixa Econômica Federal está em greve hoje: veja como receber e pagar contas

Os bancos da Caixa Econômica Federal estão em greve em todo o país nesta quinta-feira, dia 10 de setembro. O movimento afeta o atendimento nas agências, mas os clientes ainda conseguir realizar serviços e pagar contas, sacar dinheiro e movimentar a conta.

Como pagar contas durante a greve da Caixa

Boletos e contas de consumo podem ser pagos pelo aplicativo da Caixa ou pelo internet banking. O cliente também pode utilizar o Pix para fazer pagamentos e transferências.

As casas lotéricas são outra alternativa. Dependendo do serviço disponível na unidade, é possível pagar boletos, contas de água, luz, telefone e outros compromissos.

Os correspondentes Caixa Aqui também podem realizar determinadas operações bancárias. Os serviços oferecidos e os limites de movimentação variam de acordo com o estabelecimento.

Quem tem uma conta para vencer durante a greve precisa manter atenção à data. A paralisação não suspende automaticamente o vencimento de boletos. Se o pagamento não for realizado dentro do prazo, podem ser cobrados juros e multa.

Como receber dinheiro

O recebimento de valores não fica suspenso por causa da greve. Transferências por Pix continuam funcionando normalmente, inclusive entre contas de bancos diferentes.

Salários, pagamentos e outros créditos que tenham sido programados para uma conta da Caixa também podem ser acompanhados pelo aplicativo. Depois que o dinheiro estiver disponível, o cliente pode fazer pagamentos, transferências ou outras operações pelos canais digitais.

Para quem recebe benefícios sociais pela Caixa, a movimentação dos valores também pode continuar pelos canais eletrônicos disponibilizados pelo banco. O Caixa Tem permite consultar o saldo e realizar pagamentos e transferências.

Dá para sacar dinheiro?

Sim. Os caixas eletrônicos continuam sendo uma opção para saques, desde que haja saldo disponível e o terminal esteja funcionando.

Alguns saques também podem ser realizados em casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, respeitando os limites estabelecidos para cada operação.

Quem precisar de dinheiro em espécie durante a greve deve verificar as opções disponíveis antes de se dirigir a uma agência.

Agências da Caixa estão funcionando?

A paralisação pode ter diferentes níveis de adesão conforme a cidade e a unidade. Por isso, algumas agências podem estar fechadas, enquanto outras podem ter atendimento parcial.

Para serviços que não exigem atendimento presencial, a orientação é utilizar o aplicativo, o internet banking, os caixas eletrônicos, as lotéricas e os correspondentes bancários.

A Caixa e os representantes dos trabalhadores seguem em negociação. A duração da greve dependerá do andamento das tratativas e das decisões tomadas pela categoria nos próximos dias.

A paralisação ocorre em meio às negociações entre a Caixa e os representantes dos empregados para a renovação do acordo coletivo de trabalho. Entre os pontos discutidos está o Saúde Caixa, plano de assistência médica dos funcionários.