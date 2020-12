Benefício do INSS não depositado? Saiba o que fazer

Em caso de benefício do INSS não depositado, o segurado pode fazer uma solicitação de pagamento. Mas é válido verificar primeiro o calendário dos benefícios e o extrato de pagamento. Nesse sentido, o dinheiro deve ser depositado até o quinto dia útil de cada mês.

Entre os motivos para a falta de depósito de benefício, estão as falhas no sistema financeiro e até a suspensão do pagamento.

Calendário do INSS

No caso de, por exemplo, o segurado ir a uma agência para sacar o benefício e ser informado de que não há pagamento, vale conferir o calendário do INSS. O mesmo é divido de acordo com o último número do cartão do benefício dos segurados, sem levar em consideração o dígito verificador que aparece após o traço.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Ademais, primeiro são pagos os benefícios de um salário mínimo e depois os com valores superiores. O calendário pode ser acessado no site ou aplicativo Meu INSS, as datas para 2021 já estão disponíveis.

Como saber se o benefício foi depositado?

Em seguida, para saber se o benefício do INSS foi depositado vale conferir o extrato de pagamento. Esse comprovante permite verificar dados como valores, datas e banco em que o dinheiro foi depositado.

O extrato pode ser tirado na plataforma Meu INSS. Basta fazer o login ir até o campo “Do que você precisa?” e digite pelo serviço de extrato. Feito isso, a orientação é clicar no lápis para informar os meses desejados, e então baixar o documento.

Como solicitar pagamento de benefício do INSS não depositado?

Depois de olhar o calendário e o extrato de pagamento e verificar que o benefício do INSS não foi depositado, o segurado pode usar o serviço de “Solicitar Pagamento de Benefício Não Recebido”.

O pedido pode ser feito também pelo site ou aplicativo Meu INSS, não sendo necessário ir até uma agência do órgão. Entre os documentos necessários estão o número do CPF e do benefício. Veja o passo a passo:

Acesse a plataforma Meu INSS e faça login; Clique em “Agendamentos/Solicitações” No final da página aperte em “Novo Requerimento”; Digite pelo serviço em questão e o selecione Clique em “Atualizar”; Confira seus dados de contato e então aperte em “Avançar”; Para finalizar a solicitação, informe os dados necessários.

Por fim, para acompanhar o pedido e verificar a resposta do processo, o segurado novamente realizar login no Meu INSS. Feito isso, clicar em “Agendamentos/Solicitações”, localizar o processo na área de “Atendimentos à distância” e usar o ícone de lupa para visualizar os detalhes.

Leia também: